拜登最快下周出重手 限制大企業對經濟影響力

拜登傳將簽署行政命令，指示各監管機構加強監督他們認為被少數大公司把持的產業。（路透）

知情人士透露，拜登 總統最快將在下周簽署行政命令，指示各監管機關加強監督由少數大公司掌控的產業，以限制大企業對經濟的影響力。

華爾街日報報導，消息人士表示，拜登最快將在下周簽署這道行政命令，要求航空、農業等產業的監管機關重新思考法令制訂程序，以促進競爭，並賦予消費者、勞工及供應商更多權力，以挑戰重量級企業。

針對少數大公司控制整個產業的問題，決策官員將因此擁有更多方式來處理這個問題；目前政府官員在進行反托辣斯審查時，往往只局限於出手擋下大型併購案。知情人士說，例如在少數大企業掌控的產業，業者可能會面臨新規定，必須對消費者揭露費用或公布自己與供應商的關係。

白宮 發言人西蒙斯指出，白宮仍未就這道行政命令做出最後決定。她說，拜登在競選總統時曾明確表態，將採取更多措施，以限制由少數企業主宰整個產業的情況。

西蒙斯也說， 拜登曾呼籲為小型農場業者提供更多保護，防止農機設備製造商過度集中，並呼籲限制雇主強迫員工簽下競業條款的能力；該條款禁止員工離職後到競爭對手的公司上班。

在拜登政府考慮約束大企業權力之際，美國 朝野兩黨也支持更加嚴厲的反托辣斯措施，尤其是針對亞馬遜、蘋果、臉書、Google等科技業大咖。 眾院委員會上周批准了一項影響深遠的法案，目的是以多種方式壓制這些科技巨頭的市場主宰地位，例如禁止大型平台偏袒旗下產品或服務；不過，這些措施仍須獲參眾兩院通過，才能成為法案。

近年來美國不乏呼籲對大企業展開行動的人士，其中有些人已進入拜登政府。例如，長年倡導加強反托辣斯執法的吳修銘（Tim Wu），現在是白宮國家經濟委員會的官員。

知情人士透露，白宮正在擬定的這道行政命令，吳修銘也參與其中。

身為美國哥倫比亞法學院教授的吳修銘，曾在2017年撰寫一篇文章，敦促決策官員探索反托辣斯政策的替代方案，以促進市場競爭。