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國土安全部公報：解封之際 本土極端暴力威脅增加

南達科他州長派國民兵赴德州駐守美墨邊境

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)29日宣布，將派遣南達科他州國民兵最多50個部隊前往德州協助增進美墨邊境安全。(美聯社)
共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)29日宣布，將派遣南達科他州國民兵最多50個部隊前往德州協助增進美墨邊境安全。(美聯社)

共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)29日宣布，將派遣南達科他州國民兵(South Dakota National Guard)最多50個部隊，前往德州協助增進美墨邊境安全。諾姆指出，這項行動是應共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)要求而完成，針對非法移民擅自入境觸犯聯邦法律與德州州法日益嚴重做出因應。

諾姆在聲明中說：「拜登政府沒有做到聯邦政府最基本的職責，就是保護美國民眾的安全。」

聲明指出，美墨邊境出現國安危機，必須做出持久有效的因應，「這點只有國民兵能做到」。

諾姆在聲明中表示：「我們不能派警察或公路巡警，去處理拜登政府無力解決或不願解決的問題，結果讓我們的社區變得較不安全。我想傳達給德州的訊息就是：援兵來了。」

諾姆派遣國民兵的首波任務，將在德州美墨邊境駐紮30天至60天。南達科他州國民兵團司令官(Adjutant General)馬列特(Jeff Marlette)與南達科他州兵役廳(Department of the Military)目前正與德州對口機關合作中，為國民兵派遣任務敲定細節。

諾姆在聲明中說，南達科他州前往德州美墨邊境支援的所有預算開銷，將由私人捐款支付。

拜登政府上台後，艾伯特在美墨邊境問題上多次與聯邦機關意見對立。艾伯特日前與共和黨籍亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)結盟，聯手允許其他州長派遣執法資源前往邊境地區。根據媒體報導，佛羅里達州、內布拉斯加州、愛阿華州等都已同意加入派員行列。

今年5月間，艾伯特發布行政命令，對於與聯邦政府合作安置無證移民孩童的機關，撤銷或暫停州政府核發的營業執照。根據媒體報導，艾伯特的行政命令讓4223名無證移民兒童被迫必須重新安置。

美墨邊境 德州 南達科他州

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