國土安全部公報：解封之際 本土極端暴力威脅增加

國土安全部公報提出警告，稱極端主義派暴力份子可能利用各地防疫規定逐漸解除之便，開始舉行群眾活動。圖為本月5日，波士頓一個沙灘充滿出來遊玩的民眾。(美聯社)

7月4日美國 獨立紀念日即將來臨之際，聯邦政府官員擔心美國可能出現大規模槍擊案等國內恐怖攻擊與暴力事件。美國廣播公司(ABC)報導，最近一份國土安全部 公報便提出警告指出，極端主義派暴力份子可能利用各地防疫規定逐漸解除之便，開始舉行群眾活動，夏季期間可能發生不同嚴重等級的暴力事件，某些遭到鎖定的目標可能在毫無預警或警告訊息極少的情況下受到襲擊。

報導指出，國土安全部情資公報中分析，美國經歷疫情 一年多，民眾生活漸漸回歸正常的同時，暴力威脅隨之升高。公報指出，截至6月30日為止，全美34州的緊急狀態(State of Emergency)命令效期都將屆滿，代表著大規模群眾集會得以舉行，疫情期間要求保持社交距離的防疫規定，基本上也已取消。

國土安全部6月28日發布給全美各地1萬8000個警政機關的這份公報當中指出，過去幾周以來，本土暴力極端主義份子(domestic violent extremists，DVEs)在各種不同暴力理念鼓舞之下，持續倡導暴力行為並策畫暴動攻擊；情資顯示，截至6月16日為止，基於種族或族裔立場的暴力極端主義白人至上主義份子(racially or ethnically motivated violent extremist-white supremacists，RMVE-WSs)，已經開始分享討論如何鎖定群聚、重大基礎建設及執法人員的網路下載聯結。

一名執法部門高層官員對美國廣播公司說：「從某種角度來看，我們面臨的狀況猶如完美風暴(perfect storm)。情勢變化多端，越來越多目標遭到鎖定。」

官員指出，民眾雖然無須驚慌，但要提高警覺，未來幾周如果發現可疑的人事物，就應該通報警方。

公報指出，2020年出現的暴力事件可能與社會政治因素有關，包括社交疏離、疫情引發的各種壓力、政治環境趨於多元化等，這些狀況目前仍然存在。

近來美國頻頻發生大規模槍擊，也讓國土安全部官員感到憂心。公報中指出，國慶日假期即將到來，各種慶祝活動可能與備受矚目的極端主義攻擊有關，「讓我們對於暴力問題更加擔心」。