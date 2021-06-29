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廁所偶遇聊天碰巧血型配對 2女同事互捐腎給對方丈夫

記者胡玉立╱綜合報導
身為同事的蒂亞．溫布許(右圖右)和蘇珊．艾利斯(左圖右)，因為血型配對，互相捐腎給對方丈夫。(11alive電視台截圖)
身為同事的蒂亞．溫布許(右圖右)和蘇珊．艾利斯(左圖右)，因為血型配對，互相捐腎給對方丈夫。(11alive電視台截圖)

家有洗腎者想必明白，等待捐腎過程極度煎熬；亞特蘭大兒童保健中心兩名女性員工，丈夫都靠洗腎度日並苦等他人捐腎。去年8月，不熟的兩人在洗手間偶遇，聊了一聊，赫然驚覺她們很有機會成為對方丈夫的救命恩人；故事就此超展開：今年3月，兩個家庭彼此成功捐腎，重拾健康新生活。

45歲的蒂亞·溫布許(Tia Wimbush)和42歲的蘇珊·埃利斯(Susan Ellis)在亞特蘭大兒童保健中心(Children's Healthcare of Atlanta)資訊技術部門工作了十年，彼此不熟，但輾轉得知對方配偶在等人捐腎。

去年8月，溫布許和垘利斯在洗手間相遇，一聊之後，確知彼此際遇同病相憐，且都因血型不符，無法把自己的腎捐給自己丈夫。兩人問了對方丈夫血型，一個O型、一個AB型，赫然正是彼此的血型；雙方頓時意識到，這場「洗手間偶遇」是丈夫的「一線生機」。

溫布許與埃利斯接受抗體測試，結果非常適合對方配偶。今年3月，溫布許將她的一個腎臟捐給了埃利斯的丈夫、41歲的蘭斯．埃利斯(Lance Ellis)；埃利斯將她的一個腎臟捐贈給溫布許的丈夫、45歲的羅德尼．溫布許(Rodney Wimbush)。

溫布許說，在皮埃蒙特亞特蘭大醫院(Piedmont Atlanta Hospital )進行的移植手術非常順利，兩名患者幾已完全康復，準備與朋友和家人出門郊遊。埃利斯則說，「他們都獲得可以健康很多年的大禮，真高興看到他們在洗腎多年後，重獲有品質的生活。」

皮埃蒙特腎臟移植項目腎病學家和醫學主任克萊恩(Christina Klein) 表示，溫布許和埃利斯主動建議配對器官交換並彼此匹配的情況，極為罕見，「我從未見過這種情況。如果透過大型數據庫參與全國配對交換計畫，往往需等待數月甚至數年才能找到匹配者。」

領導捐腎手術的外科醫生肯辛格(Clark Kensinger)表示，四次手術各別持續約三至四小時，都沒有出現併發症。肯辛格說，「捐贈者是英雄，這個案例特別獨特和美麗，因為兩名很棒的捐贈者僅透過分享彼此故事，便成就了挽救生命的捐贈美談。」

亞特蘭大 併發症

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