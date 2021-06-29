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吉兒登「時尚」封面 拜登甜喊：想偷空共享浪漫時光

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吉兒登「時尚」封面 拜登甜喊：想偷空共享浪漫時光

記者胡玉立／綜合報導
美國第一夫人吉兒拜登上8月號Vogue雜誌。(取材自Vogue推特)
美國第一夫人吉兒拜登上8月號Vogue雜誌。(取材自Vogue推特)

訂7月20日出版的8月號時尚雜誌(Vogue)，請到第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)當封面人物，深入了解她入白宮六個月來的生活點滴；吉兒談到身為第一夫人如何繼續自己的教書志業，拜登也談到夫妻各自在忙，他「想念」老婆，兩人應設法在百忙中「偷空」共處。

時尚雜誌已連續四年未邀請第一夫人上封面；這段「空窗期」正是前第一夫人梅蘭妮亞川普(Melania Trump)當白宮女主人的階段；在此之前，前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)在歐巴馬當總統任內，三度應邀擔任Vogue封面人物，打破該雜誌紀錄。

繼續教書 吉兒：可以辦到的

在Vogue雜誌封面，吉兒身穿奧斯卡‧德拉倫塔(Oscar de la Renta)彩色花卉藍底連身洋裝，面向鏡頭笑容滿面站在白宮陽台。由知名攝影師安妮·萊博維茨(Annie Leibovitz)掌鏡的照片包括吉兒坐在沙發前沿，嘴裡刁著一支筆專注使用筆記電腦工作，另一幀照片是吉兒與拜登站在院子相互擁抱。

吉兒向Vogue談到，在丈夫當選總統前，有人質疑她能否以第一夫人身分繼續教書；六個月來，她以行動證實，她持續在旅途中使用Zoom教授英語和寫作課程、為論文打分數。

「為什麼不呢？可以辦到的，對吧？」吉兒說，這些日子以來，她一直在想如何善用自己的平台做更多事，包括到全國各地參加演講活動、走訪疫苗接種站並宣傳美國紓困計畫。

拜登也在這期雜誌中坦承，當上總統之後，很「想念」吉兒，「我想她。我真的為她驕傲，只是現在我們沒辦法像以前那樣想去哪就去哪兒了。我們住在德拉瓦州時，每個月都會去當地一家民宿，就只是出去走走，確保彼此共享一段浪漫時光。」

「吉兒一直在全國各地旅行，為我和國家處理大事。」拜登說，結果不是他太忙，就是吉兒太忙；「我們必須想個辦法，為彼此偷出時間來。」

吉兒也談到拜登與川普的不同說，拜登「就是一個冷靜的總統；他會降溫。」

梅蘭妮亞未上封面 曾推文怒嗆

Vogue雜誌過去四年都沒有邀請梅蘭妮亞擔任封面人物，川普2020年12月曾憤然在推特轉推一段文字寫道：「時尚媒體的精英勢利者，連續四年讓美國史上最優雅的第一夫人遠離他們的雜誌封面。」

在2020年大選前，Vogue總編輯安娜‧溫圖(Anna Wintour)就曾指責川普「不誠實」和「令人震驚的缺乏同理心」；當被問及梅蘭妮亞的時尚表現時，溫圖迴避不談，反而直接提到米雪兒說，「在很多方面，她(米雪兒)是這個國家所能擁有的最佳大使，顯然遠遠超越時尚。」

拜登 梅蘭妮亞 川普

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