紐約初選又出包 總票數多出十幾萬…緊急調查 暫緩公布

紐約市首次採用排序複選制，計票過程出狀況，引發議論。(美聯社)

紐約市 選舉局原本計畫29日公布各市級職位初選排序複選投票 初步結果，但計票後發現總票數比選舉日公布的多出十幾萬票；市選舉局當日承認出現此問題，表示原因未知，正在緊鑼密鼓調查；而受此影響，當日原僅有市長、公益維護人和主計長三個全市性職位的排序複選初步結果公布，市議員及各區區長初步結果發布被延緩，但至晚間，選舉局官網已移除所有更新數字。

紐約市此次初選首度全面採用排序複選制，由選民在一次投票中連選五名參選人並進行排序；當無人在第一選擇中得票超50%時，票數最少者被淘汰，投票數被轉移至其第二選擇，以此重複直到剩下兩名參選人，得票多者為勝。

22日初選日當天，市選舉局公布共有約80萬選民現場投票；然而，29日的現場投票票數計算後，卻發現共有94萬1832張選票，偏差高達十幾萬票，引發議論。

在此輪計票中，原本大幅領先優勢被追上的亞當斯(Eric Adams)首先對此情形發難，質疑比選舉局在當日預估的總投票人數多出十幾萬，令人深感疑慮，選舉局必須合理解釋。

選舉局在遭多方質疑後，於當日下午作出回應，承認在進行排序計票後，出現總票數突增十幾萬的問題，表示「系統工程師正進行調查，以確定票數突增的問題所在。」選舉局呼籲公眾、民選官員和參選人保持耐心。

此次採用電腦軟體自動計票，但使用的軟體直到初選前不久，才獲得州府的最終批准使用；市選舉局近年來也多次出包，去年大選前就發生近10萬選民收到錯誤選票，遭各方抨擊，也讓不少民代及選民對此次較複雜的排序複選投票制能否順利進行存疑。

此次初選還有近13萬張不在籍選票尚未計算，預計對最終結果將起決定性作用。根據目前的初步計票結果，市長的民主黨 初選中，領先的亞當斯僅比第二賈西亞(Kathryn Garcia)多出不到1萬6000張票，而第三的威利(Maya Wiley)只比賈西亞少了4000張票。