世界OnAir／三個女兒兩個爸 他們的故事說明了甚麼？

一家五口合照，三個女兒從左到右分別是雙胞胎Hanalei(金髮)、Chelsie，以及大女兒Phoebe。何瑜提供

六月是同志 驕傲月(Pride Month)，世界各國都會一同慶祝，同志們上街遊行，彩虹旗四處飄揚；在性別多元化的時代，LGBTQ社群不再是禁忌話題，也越來越多人願意揭露自己性向，勇敢做自己，來自中國、剛從西雅圖 遷居夏威夷的何瑜(Nick)便是其中一個例子。

何瑜在高中時僅萌懂地發現自己對男同學有異樣感覺，上了大學他才確定自己喜歡男生；何瑜說，即使後來到美國念書，校園內有許多LGBTQ社團，他也不敢加入，一直到畢業之後，在西雅圖有份穩定工作，才逐漸放慢腳步、探詢自我，「讓自己的靈魂放飛」。

何瑜與先生Bryan在西雅圖領證結婚。何瑜提供

從2010年出櫃到認識Bryan、兩人共組家庭，到2011年寫信向父母坦白，何瑜坦承經歷了一段尷尬、痛苦的時間。如今，他和先生Bryan一起經營房地產投資管理事業，兩人以代孕方式先後有了三個可愛的女兒。父母也放下過去對同性戀妖魔化的印象，和Bryan相處融洽，就連高齡90、一輩子是共產黨員的奶奶，也為了和曾孫女視訊，學會使用iPad。

何瑜父母(左一、左三)如今與他們一家相處和樂。何瑜提供

何瑜認為，人生就是兩個破碎的鏡片放在一起，兩個不完美的人不是去看到對方的不完美，而是如何設法來補足自己的不完美。他用坦然透明的態度面對外界的疑問，也用同樣態度教育三個女兒，讓她們知道自己不是生長在傳統的家庭，但會擁有足夠的愛，去面對一切的困難。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到何瑜聊一聊他從確認自己性向，到擁有幸福的同志婚姻、三個女兒的過程，大家可以從何瑜的分享的故事中，看到其實這一切或許非關性向，而是一段探尋真我與追求真愛的過程。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。