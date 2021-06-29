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俄勒岡州波特蘭氣溫116度 戶外活動一律暫停

俄勒岡州波特蘭氣溫116度 戶外活動一律暫停

記者顏伶如／綜合報導
波特蘭市氣溫飆升，市民利用噴泉消暑。(美聯社)
波特蘭市氣溫飆升，市民利用噴泉消暑。(美聯社)

俄勒岡州波特蘭市28日氣溫高達華氏116度，在全美主要城市當中超越洛杉磯、紐奧良及達拉斯溫度，僅次於亞歷桑納州鳳凰城及拉斯維加斯。受到高溫影響，在戶外舉行的夏令營、暑假學校緊急喊停，某些商家提前打烊，就連露天游泳池也因為有數名救生員熱到病倒而暫時關閉。

波特蘭公園暨休閒處(Portland Parks & Recreation)28日宣布，所有露天游泳池暫時關閉，因為27日有數名救生員在高溫底下值班熱到病倒，其中一人狀況危急需要叫救護車。

熱浪來襲之際，波特蘭地區27日有1萬3000戶停電，到了29日早晨仍有3000多戶無電可用。波特蘭電力公司(PGE)指出，工程人員正在全力搶修當中，停電原因則有待調查。

國家廣播公司(NBC)報導，美國西部地區約有1200萬居民29日仍處於高溫警報當中，美國東北部從德拉瓦州到緬因州一帶，約有4400萬居民同樣也處於高溫警報底下。

美國西北部以氣候濕冷著稱，但連續幾日高溫頻頻打破紀錄，波特蘭在28日更達到華氏116度。炙熱高溫底下，波特蘭都會區電車部分電纜融化，柏油路面曬到龜裂。

華盛頓州西雅圖也創下連續三天氣溫超過華氏100度的紀錄，創下108度的最新高溫紀錄。華盛頓州史上最高溫紀錄為華氏118度，俄勒岡州則為華氏119度，華州達列斯波特(Dallesport)28日溫度已達華氏118度，俄勒岡州塞勒姆(Salem)28日也有華氏117度。

華盛頓州與俄勒岡州近日都臨時成立讓民眾避暑的乘涼中心(cooling centers)，供無家可歸的街友緊急使用。華盛頓州考利茨郡(Cowlitz County)則出現一名民眾在高溫底下死亡的案例。

高溫 波特 華盛頓州

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