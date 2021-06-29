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空襲親伊朗民兵又想恢復核協議 紐時：美尋求微妙平衡

編譯陳韋廷／報導
美軍在28日凌晨空襲伊朗在伊拉克和敘利亞支持的民兵基地。(Getty Images)
美軍在28日凌晨空襲伊朗在伊拉克和敘利亞支持的民兵基地。(Getty Images)

美國總統拜登在28日會見以色列總統李佛林前夕，下令空襲伊拉克與敘利亞境內伊朗支持的民兵，並當著李佛林的面重申不會讓伊朗擁有核武。美媒分析，拜登正在伊朗問題上尋求微妙平衡，在試圖重啟限制伊朗發展核武的協議之際，還要證明自己願意使用武力捍衛美國利益，同時維持雙方脆弱的外交溝通管道。

紐約時報報導，拜登政府官員公開發言時堅稱這兩件事並不相關。他們表示，拜登發動空襲是在憲法授權下保護美軍，不會妨礙美伊重啟核協議談判的努力，但事實上這兩件事密不可分。

對伊朗而言，持續向製造核武能力邁進，可展現身為中東強權的地位。現在伊朗已擁有高精準度無人機、遠程飛彈與日益精密網路武器組成的新軍火庫，實力大大增強，其中一些武器所涉及的技術，似乎超出2015年伊朗在談判核協議時的技術。

拜登試圖重啟核協議，目標之一是藉此迫使伊朗解決其他問題，包括伊朗支持區域內恐怖組織及擴大軍火庫。就這點來說，美國這次空襲對伊朗而言根本不算什麼。

但即便成功恢復核協議，拜登政府仍將面臨難題，難以進一步約束伊朗。從這點來看，下令空襲，只是凸顯拜登在嘗試制定一個連貫的伊朗政策時，面臨許多相互衝突的問題。

拜登面臨到來自國會、以色列及阿拉伯盟國的壓力，更別提由伊朗總統當選人萊希領導的強硬派政府即將上台。一些民主黨國會議員則認為，拜登在未經國會協商或同意下發動空襲，延續了美國總統的越權模式。

此外，由於伊朗24日拒絕延長與國際原子能總署達成的監督協議，拜登政府能否跟新的伊朗強硬派政府談判仍是一項考驗。

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