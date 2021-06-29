紐時：疫情期間青少年精神崩潰緊急送醫案例激增

紐約時報報導，統計顯示青少年精神崩潰而被緊急送醫的案例激增，包括未滿13歲兒童的案例在內。(Getty Images)

疫情 期間，全美青少年之間出現心理健康危機。紐約時報 報導，統計顯示青少年精神崩潰而被緊急送醫的案例激增，包括未滿13歲兒童的案例在內。醫師分析，許多臨床案例當中，青少年與兒童對人生感到絕望。兒童心理學家也說，接下來學校即將開學，各地學生將返回教室上課，青少年及兒童心理健康危機可能惡化。

報導指出，在東岸擔任兒童加護病房護士的潔姬(Jackie)，過去一年來照顧了不少自殺未遂的青少年，但傑姬卻不知道自己女兒瑪莉(Marie)心理健康也出現問題。報導中並未公布姓氏，以保護當事人隱私。

2020年10月，瑪莉打電話到防治自殺專線求助，飽受孤獨、悲傷折磨已數月之久的她，從來不曾對任何人透露問題。社工人員一邊在電話上讓瑪莉保持冷靜，一邊通知潔姬趕快回家。

潔姬事後才知道，瑪莉曾帶剪刀到房間想要自殘，只是不知如何下手。她說，學到的教訓就是，再也不會以為青少年自殺這種事情，不會發生在自己家裡。

疫情發生之前，因為霸凌、虐待、飲食失調、種族歧視 或未經診斷心理健康狀況，就讓專家注意到兒童心理健康瀕臨危機。然而，新冠疫情發生一年多之後，兒童與青少年承受的壓力因素較以前更多，例如親人染疫喪生、遠距上課需要調適，還有對於回到教室上課感到焦慮等。

報導指出，根據全美心理健康醫師訪談及醫院數據統計，青少年因為精神崩潰而被緊急送醫的案例持續增加，就連未滿13歲的案例也不斷上升。

加州橘郡兒童醫院(Children's Hospital of Orange County)心理學主任海瑟‧休茲提(Heather C. Huszti)說，對於青少年心理健康問題來說，疫情的出現彷彿火上加油，「我們從未見過如此糟糕的狀況」。

休茲提分析，年紀較輕的孩子無法從長期角度思考問題，疫情出現後覺得人生從此無望，看不到未來還有任何事情值得期待。

橘郡兒童醫院有18個床位專供企圖自殺或傷害他人的青少年與兒童病患使用。統計顯示，2018年病床啟用時，年齡未滿12歲的患者占不到10%，但到了2020年，未滿12歲患者比例已經增加，到現在已經翻倍。休茲提說，有時候所有病床的患者通通都是12歲以下。

報導指出，疫情期間的青少年心理健康危機，少女特別嚴重。美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，2019年與2020年間，18歲以下少女因為精神狀況而被送醫的比例，遠遠超過同齡少年。

位於科羅拉多州奧羅拉(Aurora)的科羅拉多兒童醫院(Children's Hospital Colorado)兒童心理學家珍娜‧葛洛維爾(Jenna Glover)分析，今年秋天兒童與青少年心理健康危機可能進一步惡化，因為學校開學，學生將回到教室上課，許多學生過去一年來學習進度嚴重落後，必須想辦法迎頭趕上。