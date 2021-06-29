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Delta變種病毒肆虐 學生應在開學前完成接種

記者顏伶如／綜合報導
美國衛生專家指出，Delta變種病毒肆虐，學生應在開學之前完成接種。(Getty Images)
美國衛生專家指出，Delta變種病毒肆虐，學生應在開學之前完成接種。(Getty Images)

某些規模龐大的學區，新學年將於8月展開，包括亞特蘭大、夏威夷州、佛羅里達州及亞歷桑納州等地，衛生專家指出，Delta變種病毒肆虐，學生應在開學之前完成接種，若以兩劑新冠疫苗施打時程推算，若想在新學年之前完成接種(fully immunized)，前往接種疫苗的時間就是現在。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，某些家長擔心今秋Delta變種病毒可能在某些地區造成疫情反彈，加上各地學生今秋普遍將回到教室上課，若要在學期開始之前完成接種，就要把握接種疫苗的時機。

包括亞特蘭大公立學區、佛羅里達州邁爾斯堡(Fort Myers)學區、亞歷桑納州旗桿市(Flagstaff)學區以及夏威夷州所有學區，學校將於8月上旬陸續開學。

報導指出，目前唯一獲得授權可供12歲至17歲青少年使用、需要兩劑施打的輝瑞疫苗(Pfizer)，從接種第一劑到完成接種必須經過5周時間。以亞特蘭大學區學生為例，如果想在8月5日開學之際完成接種，7月1日便要施打第一劑新冠疫苗。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)規定，輝瑞疫苗兩劑施打間隔為3周，第二劑接種後要等2周，才算完成接種。

疾管中心統計顯示，截至今年6月24日為止，全美年齡在12歲至15歲之間的青少年，平均每5人當中只有1人完成接種，16歲至17歲青少年之間，平均每3人則有1人完成接種。

前任美國食品及藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)接受哥倫廣播公司(CBS)訪問時說，以Delta變種病毒傳播情形來看，美國的疫情大約是在英國疫情之後的1個月到2個月間。英國雖然疫苗施打率較其他國家相對為高，但變種病毒感染案例近來一路增加。

疫苗 學區 美國

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