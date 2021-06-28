中國不滿TIFA復談 白宮：持續強化美台經貿關係

白宮發言人莎琪強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣經貿關係。

美台TIFA將在闊別五年後於30日復談，引發北京不滿，要求美國 停止與台灣 任何形式的官方往來；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)28日被問及此事時表示，美國對台灣的支持很穩固(rock solid)，美國將繼續強化與台灣在經貿等各領域的關係，致力於美台貿易與投資關係的重要，「這就是為什麼我們期待TIFA會議的到來」。

莎奇說，台灣是領先民主及重要經濟體，是美國的安全夥伴；美方在公開場合或私底下明確表達對中國 挑釁(aggression)台灣的日益關切，中國不斷升級的強迫行為損害台灣民主，美方將繼續就此向北京表達強烈關切，以及對於中國試圖威嚇該區域其他成員的行為表示關切。

中華民國駐美代表處代表蕭美琴28日表示，中斷多年後，台美雙方貿易談判辦公室預計於30日展開TIFA對話，這將為未來雙邊經貿合作向前邁進奠定重要基礎，讓台美於貿易、產業、科技、投資等各面向深化雙邊合作；盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽BTA的動能。

她說，這場對話能在全球經濟環境變動的關鍵時刻恢復，在於台灣也展現了與國際接軌的決心；台灣面臨市場開放的內部挑戰，美國亦然，近年美國產業外移，對外貿易逆差擴大，新冠疫情暴露了供應鏈的脆弱，無論是面對前川普政府的「美國優先」口號，或拜登政府新任貿易代表戴琪主張要建構「以勞工為核心」的貿易政策，台灣要尋求美方支持啟動雙邊貿易協議談判，也不得不考量美方關切角度，才有突破現有雙邊貿易架構，創造整體雙贏的可能。

蕭美琴表示，除了各自關切的議題，氣候變遷與綠色經濟、數位經濟、以及供應鏈韌性，將是雙方未來合作取得進展的機會。