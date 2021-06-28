美疫情趨緩 但尋求緊急心理治療的人激增

疫情不只衝擊美國經濟，更對民眾帶來極大心理壓力，隨著疫情逐漸減緩，民眾正湧向身心科醫院，尋求緊急心理支持。(Getty Images)

過去一年來新冠肺炎疫情 不只衝擊美國 經濟，更對民眾帶來極大心理壓力，隨著疫情逐漸減緩，民眾正湧向身心科醫院，尋求緊急心理支持。

華爾街日報報導，在疫情爆發之前，匹茲堡最大身心科醫院Western Psychiatric醫院急診室看診人數穩定，精神科醫生Garrett Sparks通常一晚為十幾位病人診斷病情，但上周四（24日）一晚卻看了21位病人。

在24日晚上，急診室內先出現一位情緒激動的男子，大喊要吃三明治，接著有一對父母前來就診，說七歲的兒子因情緒問題被學校退學，且心理狀況每況愈下，行為更加偏激。不久後，警方帶來一位17歲的男孩，他稍早試圖從橋上跳下輕生。

Sparks表示，民眾憋了一年，如今一次爆發出來，不僅看診人數激增，患者狀況也都很糟，「許多人在疫情前心理狀況就不好，如今他們都患上焦慮症或憂鬱症 。」

美國國會審計室（GAO）在3月表示，在去年3月中旬至10月中旬期間，因服藥過量及有自殺企圖的急診病患分別大增36%和26%。而美國疾病管制與預防中心（CDC）一項民調發現，在去年4月到今年2月之間，38%的受訪者出現焦慮或憂鬱症狀，遠高於2019年的約11%。

醫生預料，可能要花上好幾年的時間，才能搞清楚疫情對心理健康的全面影響。

美國兒童的心理健康在疫情下受創最深。醫生指出，由於老師和學校心理師是兒童有異狀時的主要通報者，學校關閉已經導致兒童的心理健康遭到忽視。美國兒科學會（AAP）估計，去年每10萬人就有47人需要看兒童精神科醫生，人數幾乎是往年的四倍。