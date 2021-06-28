新書爆料：川普曾爆粗口大罵前參謀首長聯席會議主席

華爾街日報白宮記者班德爾的新書爆前總統川普(左)與前參謀首長聯席會議主席米利(右)衝突內幕。(Getty Images)

華爾街 日報白宮記者班德爾(Michael Bender)所寫的爆料新書「坦白講，我們勝選了」(Frankly, We Did Win This Election)中指出，2020年夏季全美各地種族抗議衝突頻傳之際，前參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)曾當著前總統川普 的面發飆，因為川普打算援引暴亂法(Insurrection Act)出動軍隊鎮壓抗議群眾，並點名米利負責領軍。

訂於7月13日出版的新書寫道，川普曾在一場於戰情室舉行的會議中，誇張渲染抗議行動發暴力情事，並對在座的米利、司法部長巴維理 (William Barr)、國防部長艾思博(Mark Esper)等官員提出警告。川普在會中宣布，指派米利全權負責出動軍隊對付抗議群眾。

Axios新聞網站報導，書中指出，米利私下對川普解釋自己的職責角色，說明參謀首長聯席會議主席屬於顧問性質，而非指揮官，但川普沒有採納，還以髒話對米利說：「我就是要你XXX負責領軍。」

書中寫道，對於米利高聲回應：「我沒有要領軍！」，川普則又以粗口回批：「你XXX不能用這種口氣跟我講話！」

米利在會中說道：「去死吧，這間會議室裡都是律師，有沒有人可以跟他說明一下我的法律權限是什麼？」巴維理出聲說道：「總統，他說的對。將軍講的沒錯。」

對於Axios報導，川普透過助理發表聲明表示：「完全是假新聞，從沒發生過這事。我不喜歡米利將軍，可是我從來沒跟他吵過架，整篇報導都是假的。他沒跟我頂嘴過。班德爾從來沒有對我詢問過任何問題，寫的都是假新聞。」

川普在聲明中指出：「如果米利將軍曾經對我咆哮，早被我開除了。」

班德爾則對於Axios網站表示，川普與米利在會議中的唇槍舌劍，獲得多位川普政府高層官員證實，為了寫書曾花數百小時與川普核心幕僚採訪。

米利發言人並未針對Axios網站報導發表評論。