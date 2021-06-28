我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國都列疫情低風險區 義大利人出門不用再戴口罩

習近平與普亭視訊 宣布延長「中俄睦鄰友好合作條約」

新書爆料：川普曾爆粗口大罵前參謀首長聯席會議主席

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報白宮記者班德爾的新書爆前總統川普(左)與前參謀首長聯席會議主席米利(右)衝突內幕。(Getty Images)
華爾街日報白宮記者班德爾的新書爆前總統川普(左)與前參謀首長聯席會議主席米利(右)衝突內幕。(Getty Images)

華爾街日報白宮記者班德爾(Michael Bender)所寫的爆料新書「坦白講，我們勝選了」(Frankly, We Did Win This Election)中指出，2020年夏季全美各地種族抗議衝突頻傳之際，前參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)曾當著前總統川普的面發飆，因為川普打算援引暴亂法(Insurrection Act)出動軍隊鎮壓抗議群眾，並點名米利負責領軍。

訂於7月13日出版的新書寫道，川普曾在一場於戰情室舉行的會議中，誇張渲染抗議行動發暴力情事，並對在座的米利、司法部長巴維理(William Barr)、國防部長艾思博(Mark Esper)等官員提出警告。川普在會中宣布，指派米利全權負責出動軍隊對付抗議群眾。

Axios新聞網站報導，書中指出，米利私下對川普解釋自己的職責角色，說明參謀首長聯席會議主席屬於顧問性質，而非指揮官，但川普沒有採納，還以髒話對米利說：「我就是要你XXX負責領軍。」

書中寫道，對於米利高聲回應：「我沒有要領軍！」，川普則又以粗口回批：「你XXX不能用這種口氣跟我講話！」

米利在會中說道：「去死吧，這間會議室裡都是律師，有沒有人可以跟他說明一下我的法律權限是什麼？」巴維理出聲說道：「總統，他說的對。將軍講的沒錯。」

對於Axios報導，川普透過助理發表聲明表示：「完全是假新聞，從沒發生過這事。我不喜歡米利將軍，可是我從來沒跟他吵過架，整篇報導都是假的。他沒跟我頂嘴過。班德爾從來沒有對我詢問過任何問題，寫的都是假新聞。」

川普在聲明中指出：「如果米利將軍曾經對我咆哮，早被我開除了。」

班德爾則對於Axios網站表示，川普與米利在會議中的唇槍舌劍，獲得多位川普政府高層官員證實，為了寫書曾花數百小時與川普核心幕僚採訪。

米利發言人並未針對Axios網站報導發表評論。

川普 巴維理 華爾街

上一則

染新冠後喪失嗅覺 研究：96%約1年後會恢復

下一則

曾加入一帶一路 義外長今稱「與美關係更重要」

延伸閱讀

共和黨眾議員戈薩力倡陰謀論 被6名弟妹呼籲罷免

共和黨眾議員戈薩力倡陰謀論 被6名弟妹呼籲罷免
川普復仇之旅 洩憤、刷存在感、抗官司

川普復仇之旅 洩憤、刷存在感、抗官司
紐約檢擬刑事起訴川普集團 限期律師提最後答辯

紐約檢擬刑事起訴川普集團 限期律師提最後答辯
新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說

新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說

熱門新聞

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
美國佛羅里達州一棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓 ，突然無預警從中軸崩塌。圖為空拍圖，紅圈處為倒塌的公寓。（Getty Images）

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

2021-06-25 01:21
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲23日在巴塞隆納獄中逝世，享壽75歲。（路透）

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

2021-06-23 21:38
全美第一的TJ高中公布2025屆新生錄取狀況，亞裔學生仍占多數，但占比從原來的73%降至54%。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

2021-06-24 19:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備