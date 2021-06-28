我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平與普亭視訊 宣布延長「中俄睦鄰友好合作條約」

誰拍的？英政府調查前衛生大臣接吻畫面「為何曝光」

共和黨眾議員戈薩力倡陰謀論 被6名弟妹呼籲罷免

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍亞歷桑納州聯邦眾議員戈薩面臨六名手足出面呼籲罷免。他是前總統川普選舉陰謀論最堅強的支持者之一。(Getty Images)
共和黨籍亞歷桑納州聯邦眾議員戈薩面臨六名手足出面呼籲罷免。他是前總統川普選舉陰謀論最堅強的支持者之一。(Getty Images)

共和黨籍亞歷桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)是前總統川普選舉陰謀論最堅強的支持者之一，但戈薩現在面臨六名手足出面呼籲罷免。戈薩的弟弟接受國家廣播公司(NBC)訪問時形容哥哥：「我覺得他是國家的叛徒，我覺得他是家庭的叛徒。雖然他看不明白，但他很可恥，臉都丟光了。」

62歲的戈薩在全家七男三女當中排行老大，但如今有六個弟弟妹妹跳出來呼籲選民支持罷免，更不要讓戈薩連任成功，因為戈薩的想法過於偏激。

戈薩的弟弟、懷俄明州律師大衛‧戈薩(Dave Gosar)接受國家廣播公司訪問時說，戈薩在1月6日國會暴動事件究竟扮演何種角色，應該遭到徹底調查，戈薩對於2020年合法舉行的大選結果持續攻擊、抹黑，應該遭到嚴懲。

大衛‧戈薩說：「我覺得他是國家的叛徒，我覺得他是家庭的叛徒。雖然他看不明白，但他很可恥，臉都丟光了。」

2020年12月，戈薩曾在亞歷桑納州首府一場抗議活動上，對川普支持者說道：「一旦我們征服國會山莊，川普就會回來繼續當總統。」

大衛‧戈薩表示，與哥哥的手足關係是在哥哥2010年參選之後開始交惡，因為發現哥哥竟認為前總統歐巴馬不是美國本土出生的公民。他說，維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)造成死傷的種族衝突事件爆發後，家人曾與哥哥懇談。

戈薩家族中排行最小的珍妮佛‧戈薩(Jennifer Gosar)受訪時說，非常肯定哥哥在國會暴動事件扮演關鍵角色。

在西雅圖擔任西語翻譯的她表示，很驚訝哥哥的行為竟然不必承擔後果，沒有被國會踢除。她說，民主黨高層雖然代表政治光譜不同立場的理念，卻都沒有說話，「這點讓我無法想像」。

2018年的選舉中，戈薩的六名弟弟妹妹便曾出面拍攝廣告，為戈薩的民主黨對手背書。戈薩則在推特發文寫道，弟弟妹妹們是滿腹牢騷的反川民主黨員。戈薩的母親接受紐約時報訪問時則支持戈薩。

民主黨 川普 紐約時報

上一則

彭博抗疫排行榜 美國躍至第一 台灣跌至倒數第十

延伸閱讀

川普復仇之旅 洩憤、刷存在感、抗官司

川普復仇之旅 洩憤、刷存在感、抗官司
切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」

切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」
報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮

報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮
加州史上第2次 簽名突破門檻 罷免紐森成案

加州史上第2次 簽名突破門檻 罷免紐森成案

熱門新聞

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
美國佛羅里達州一棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓 ，突然無預警從中軸崩塌。圖為空拍圖，紅圈處為倒塌的公寓。（Getty Images）

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

2021-06-25 01:21
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲23日在巴塞隆納獄中逝世，享壽75歲。（路透）

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

2021-06-23 21:38

精彩推薦

超人氣

更多 >
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…