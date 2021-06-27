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紐約檢擬刑事起訴川普集團 限期律師提最後答辯

中央社／綜合27日電
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

「華盛頓郵報」今天報導，紐約檢方告訴前總統川普的律師團，必須在明天之前提出最後答辯，說明為何不應對川普家族事業提起刑事訴訟

華郵引述兩名熟悉內情人士指出，此舉釋出的一種強烈訊息，是曼哈頓區地方檢察官范斯（Cyrus Vance）與紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）正考慮對川普集團（Trump Organization）以一實體提起刑事訴訟。

紐時25日報導，范斯最快將於下周宣布是否起訴川普集團和其財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）。

川普集團律師及范斯辦公室發言人並未立即回覆路透社置評要求。

川普集團一旦面臨刑事訴訟，范斯將首度對川普和其企業展開刑事犯罪調查。

法律專家說，起訴可能破壞川普集團和銀行與其他商業夥伴之間的關係，從而導致公司破產。

范斯辦公室說，正在調查川普集團「可能廣泛且持久的刑事犯行」，包括逃漏稅、保險詐欺和偽造商業紀錄等情事。

川普如要重返政壇，范斯的偵查行動可能會令情況變得複雜。

川普已遭推特（Twitter）永久停權，也被臉書（Facebook）暫停帳戶兩年，目前他和大眾溝通聯繫的能力有限。

根據法院檔案與調查調閱紀錄顯示，懷索柏格和兒子巴瑞（Barry Weisselberg）在與川普集團多年合作關係中，已經收受數以萬計或數以十萬美元計的公司福利和禮物。

法律專家表示，若懷索柏格父子未如實報稅，在其他財務上也未適切申報，可能涉及違法。

詹樂霞辦公室一直在調查，川普集團是否虛報一些資產價值，以取得更好貸款條件，同時又低報價值，以減免資產稅。

川普 刑事訴訟 紐約州

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