新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說

曾對川普前總統(左)唯唯諾諾的前司法部長巴維理(右)反目，在川普離開白宮，因大選結果與川普反目，直指川普宣稱的2020年選舉舞弊論為「胡說」。(美聯社)

由美國廣播公司新聞網(ABC News)華府召集人卡爾(Jonathan Karl)執筆，11月將出版的新書爆料說，前總統川普 在白宮的最後時光與前司法部長巴維理 反目，巴維理直指川普宣稱的2020年選舉舞弊論為「胡說」(bulls---)，足證兩人關係急劇惡化。

新書也指出，時任參院多數黨領袖的共和黨籍資深參議員麥康諾 也希望巴維理駁斥川普，認為這樣才能保證不撒謊，又讓共和黨在喬治亞州兩席聯邦參議員決選時獲勝。

國會山莊報(The Hill)27日報導，新書取名為「背叛」(Betrayal，暫譯)，大西洋月刊(The Atlantic)27日摘文顯示川普任期到最後，曾對川普唯唯諾諾的巴維理，對川普有關選舉結果的無稽之談不屑一顧。

巴維理最近打破沈默，在接受卡爾訪問時談到自己為何允許手下檢察官偵辦選舉舞弊指控，但自己對追究那些說法，卻不夠嚴肅鄭重；巴理維說，「若真有舞弊證據，我自然無意壓下來，但我一直懷疑根本是子虛烏有，全是胡說八道」。

談到有人指控全國驗票機器被動手腳，把投給川普的票竄改成投拜登，巴維理表示，司法部從開始便知是鬼話。

巴維理另談到，麥康諾當時頻頻敦促他，必須大聲反對川普的選舉舞弊論。

據說麥康諾去年11月中開始，便私下跟巴維理講，選舉舞弊論傷害到全國及共和黨，也損及喬治亞州兩席聯邦參議員補選的共和黨選情，要拿下那兩席，才能保住共和黨對參院的控制權。麥康諾並未公開批評川普的選舉舞弊論，部分原因是不想觸怒川普，以免他給喬州選情添亂。

書摘指出，麥康諾向卡爾證實自己曾那麼說；他對巴維理講，「本黨需要川普總統幫忙喬州選情，所以我們眼下不能正面駁斥他，但你(指巴維理)的處境比較好，可以替目前局勢『注入實情』」。

巴維理據說向麥康諾說，「我了解；我會在適當時機那麼做」。

麥康諾再說，「我四處找遍，只有你能辦得到了」。

最後，共和黨還是輸掉喬州聯邦參議員決選，以及參院的掌控權。

據說川普因巴維理的上述表態而破口大罵，質問巴維理「你怎能這樣對我？你幹嘛那麼講？」巴維理回答說，「因為那是實情」。