新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說
由美國廣播公司新聞網(ABC News)華府召集人卡爾(Jonathan Karl)執筆，11月將出版的新書爆料說，前總統川普在白宮的最後時光與前司法部長巴維理反目，巴維理直指川普宣稱的2020年選舉舞弊論為「胡說」(bulls---)，足證兩人關係急劇惡化。
新書也指出，時任參院多數黨領袖的共和黨籍資深參議員麥康諾也希望巴維理駁斥川普，認為這樣才能保證不撒謊，又讓共和黨在喬治亞州兩席聯邦參議員決選時獲勝。
國會山莊報(The Hill)27日報導，新書取名為「背叛」(Betrayal，暫譯)，大西洋月刊(The Atlantic)27日摘文顯示川普任期到最後，曾對川普唯唯諾諾的巴維理，對川普有關選舉結果的無稽之談不屑一顧。
巴維理最近打破沈默，在接受卡爾訪問時談到自己為何允許手下檢察官偵辦選舉舞弊指控，但自己對追究那些說法，卻不夠嚴肅鄭重；巴理維說，「若真有舞弊證據，我自然無意壓下來，但我一直懷疑根本是子虛烏有，全是胡說八道」。
談到有人指控全國驗票機器被動手腳，把投給川普的票竄改成投拜登，巴維理表示，司法部從開始便知是鬼話。
巴維理另談到，麥康諾當時頻頻敦促他，必須大聲反對川普的選舉舞弊論。
據說麥康諾去年11月中開始，便私下跟巴維理講，選舉舞弊論傷害到全國及共和黨，也損及喬治亞州兩席聯邦參議員補選的共和黨選情，要拿下那兩席，才能保住共和黨對參院的控制權。麥康諾並未公開批評川普的選舉舞弊論，部分原因是不想觸怒川普，以免他給喬州選情添亂。
書摘指出，麥康諾向卡爾證實自己曾那麼說；他對巴維理講，「本黨需要川普總統幫忙喬州選情，所以我們眼下不能正面駁斥他，但你(指巴維理)的處境比較好，可以替目前局勢『注入實情』」。
巴維理據說向麥康諾說，「我了解；我會在適當時機那麼做」。
麥康諾再說，「我四處找遍，只有你能辦得到了」。
最後，共和黨還是輸掉喬州聯邦參議員決選，以及參院的掌控權。
據說川普因巴維理的上述表態而破口大罵，質問巴維理「你怎能這樣對我？你幹嘛那麼講？」巴維理回答說，「因為那是實情」。
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