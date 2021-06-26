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不只西岸…危險熱浪來襲 東北部周末近百度

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不只西岸…危險熱浪來襲 東北部周末近百度

記者胡玉立／綜合報導
從美國西北部到東北部，本周末起東西兩岸都遭熱浪襲擊，將持續到國慶節長周末；圖為波士頓民眾在戲水。(歐新社)
從美國西北部到東北部，本周末起東西兩岸都遭熱浪襲擊，將持續到國慶節長周末；圖為波士頓民眾在戲水。(歐新社)

本周末全美從太平洋西北部地區到東北部地區，都是炎熱高溫，下周氣溫飆升現象可能一路向北到北極圈；籠罩範圍極廣的熱浪席捲西北部，迫使氣象當局對華盛頓州俄勒岡州、愛達荷州大部分地區和加州北部部分地區，發出極端高溫警告；氣溫可能輕易打破華盛頓州和俄勒岡州6月份高溫歷史紀錄；東北部周末高溫也將攀升至華氏近百度，遠高於季節平均水平。

國家氣象局(NWS)波特蘭辦公室表示，波特蘭機場可能創下6月歷史最高溫，並打破107度歷史最高氣溫；西雅圖塔科馬機場(Seattle-Tacoma airport)27和28日高溫將達到103度；當地過去只有2009年和1994年7月曾有超過100度高溫紀錄。

過去，太平洋沿岸的美國西北部地區夏季氣溫通常在70度左右，周末因熱穹頂停留華盛頓州和俄勒岡州上空，當地呈現西南沙漠典型的熱浪烘烤狀態。預計低海拔地區夜間溫度只會短暫降至70多度，顯著增加與高溫有關的疾病威脅。

氣象預報中心(WPC)表示，「華盛頓州和俄勒岡州幾乎所有地區及愛達荷州和加州北部大部分地區，都發布極端高溫警告；若不採取適當預防措施，如此規模的高溫可能非常危險。」

隨著本周末巨大高壓脊在西北地區向北移動，形成如同烤箱的熱穹頂(heat dome)長時間烘烤該地區；熱穹內的循環使溫度在有限區域內迅速升高；WPC表示，26日起可望持續打破高溫紀錄並至少持續到下周中。

氣象部門表示，隨著三位數氣溫持續到7月初，華盛頓州第二大城斯波坎(Spokane)在1928年7月創下的連續六天100度以上高溫紀錄，可能會被打破。

根據疾病防治中心(CDC)數據，每年有600多人死於高溫。與高溫相關的死亡是天氣死亡的第一大主因；NWS博伊西(Boise)氣象學家安德森(Korri Anderson)表示，愛達荷州首府博伊西高溫紀錄可能會在29日和30日打破，氣象局敦促居民小心。

與此同時，想避開酷熱的民眾也應明白湖泊和河流可能帶來的危險；水中低溫會導致肌肉休克，大大增加溺水風險；前往更高海拔的徒步旅行者，也應注意諸如積雪融化、水沖過積雪、山洪暴發、冰崩和冰川裂口等危險。

熱浪在25日已融化華盛頓州瑞尼爾山國家公園(Mount Rainier National Park) 14000呎以上的冰雪。

高溫 華盛頓州 俄勒岡州

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