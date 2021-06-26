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加州迪士尼進一步解禁 「已接種」員工免戴口罩

中央社／洛杉磯25日電
加州6月15日解除防疫限制，已接種疫苗的居民外出免戴口罩，主題樂園迪士尼員工26日起比照遊客，已經施打疫苗者免戴口罩。（中央社）
加州6月15日解除防疫限制，已接種疫苗的居民外出免戴口罩，主題樂園迪士尼員工26日起比照遊客，已經施打疫苗者免戴口罩。（中央社）

加州6月15日解除防疫警戒，迪士尼樂園允許已接種疫苗的遊客免戴口罩，26日起迪士尼再進一步解禁，已經注射疫苗的員工比照辦理。

加州迪士尼樂園今天宣布這個消息，園區內擔任安全警衛、遊樂設施引導員、扮演卡通人物的演員、商店店員等各式員工，26日起只要已經完整接種疫苗，可以比照客人，在戶外不需要戴口罩。

這項政策是遵守加州6月15日全面重啟經濟、解除防疫限制的相關措施，包括已經注射疫苗的居民不必戴口罩，也取消了營業場所人數限制與社交距離等防疫限制。

原本加州職業安全衛生署（Cal/OSHA）在6月15日重啟日之後，仍然要求主題樂園、餐廳等工作場所的員工，不管有沒有接種疫苗都必須戴口罩，形成員工與遊客不同標準的情況。

加州州長紐松（Gavin Newsom）17日簽署一項行政命令，解決了以上顧客與員工不同調的情形。這項行政命令允許在加州的各種工作場所，員工只要完整接種疫苗，就可以免戴口罩、免除社交距離。

按照規定，無論顧客或員工只要尚未接種疫苗，仍然必須戴口罩，不過根據觀察，在大多數的營業場所或商家，都沒有要求顧客出示接種疫苗的證明，戴口罩與否全靠信任制。

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