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將功贖罪 參與野火救災41名受刑人獲得減刑

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)。Getty Images
俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)。Getty Images

俄勒岡州2020年發生嚴重山林大火，4000多棟房舍被燒毀，火勢蔓延面積逾100萬英畝。當時41名受刑人參加救災行動，如今獲得民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)減刑，其中23人將於下個月得以提早出獄。

俄勒岡州矯正廳(Department of Corrections)在布朗指示下，以個案方式評估參與2020年野火救災的受刑人案例。經過評估後，23名受刑人將在7月22日得以提早出獄，另外18人則各自獲得有期徒刑減刑一年。

州長辦公室發言人麗茲‧梅拉(Liz Merah)指出，2020年勞工節(Labor Day)假期期間的山林野火，造成許多房舍、森林遭到摧毀，當時正在服刑中的某些受刑人，由於獄中表現良好，也接受適當訓練，獲准配合消防單位展開野火救災行動。

梅拉指出，這些受刑人英勇對抗森林大火，與消防隊員並肩作戰，防止災情擴大，也讓俄勒岡州避開生命財產的進一步損失。

根據規定，受刑人去年獲准參加野火救災行動之前，必須先經過州政府機關背景調查，證明服刑結束之後將有合宜的居所，並通過審核確認不會對社區造成安全、秩序等危害。另外，受刑人必須擁有過去12個月服刑期間表現良好的紀錄。

俄勒岡州 凱特 民主黨

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