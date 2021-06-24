疫情肆虐 美國人平均壽命減2年 二戰後首見可怕降幅

新研究指出，受到新冠肺炎影響，2018年至2020年間美國人的平均壽命減少將近兩年。（Getty Images）

英國醫學期刊(British Medical Journal)23日公布一項最新研究指出，受到新冠肺炎的影響，2018年至2020年間美國 人的平均壽命減少將近兩年，尤其對少數族群如非裔 和西語裔的影響更加嚴重。

該研究結果顯示，美國人在2018年的平均壽命為78.7年，到2020年下降至76.9年，衰退幅度將近兩年。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)教授、同時也是該研究作者的沃爾福(Steven Woolf)說：「自二戰以來我們從來沒有見過這樣的下降趨勢，這非常可怕。」

沃爾福解釋，除了新冠疫情 之外，影響平均壽命的關鍵因素還包括「沒有健保和慢性疾病患者的照護管理，以及健康危害行為者，如藥物成癮或憂鬱症的患者無法得到幫助」。

健保資源不足和疫情對少數族群的傷害尤為嚴重，根據其他研究的紀錄，在美國非裔的死亡率是白人的兩倍，如此失衡的現象也反映在沃爾福的研究中：「非裔美國人的平均壽命減少3.3年，西語裔美國人則減少3.9年」。

杜克大學醫學院 (Duke University School of Medicine)人口健康科學系主任萊絲莉·寇提斯(Lesley Curtis)說：「很難不讓人同意，這樣的數據正反映美國存在系統性歧視的現象。」

曾暫代CDC主任的「羅伯塢強生基金會」(Robert Wood Johnson Foundation)主席暨執行長貝瑟(Richard Besser)表示，各族裔平均壽命呈現明顯的落差早在疫情發生前就存在；他說：「在新澤西州，白人為主的社區普林斯頓(Princeton)平均壽命，比非裔和拉丁裔為主的社區翠登(Trenton)多14年。」

該研究還針對其他16個國家包含奧地利、芬蘭、法國、以色列、荷蘭和英國進行評估和比較，他們的平均壽命只下降0.22年。

柏克萊加州大學(University of California Berkeley)教授巴比耶里(Magali Barbieri)認為，疫情確實放大美國弱勢族群的問題：「和其他高收入的民主國家相比，美國的高死亡率已經不是新聞了。」