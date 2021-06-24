全美最佳高中錄取改革 亞裔新生從七成降至五成

全美第一的TJ高中公布2025屆新生錄取狀況，亞裔學生仍占多數，但占比從原來的73%降至54%。（記者張筠 / 攝影）

全美公立高中排名第一的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)，23日公布2025屆新生(Class of 2025)錄取狀況，這也是根據去年剛通過的「綜合評估」錄取新規招入的首批550名新生，其中平均成績與往年類似，不過白人、非裔 和西語裔學生占比都提升，亞裔 新生雖過半數，但新生占比從原來的逾七成降至逾五成。

2025屆學生是TJ高中首次根據「綜合評估」方案錄取的新生，新規把招生名額從原來的480人增至550人，免除入學考試和100元申請費，GPA要達3.5，並給費郡各初中的前1.5%八年級學生申請資格，名額按學校而非郡市分配，今年也是過去至少十年來，首次費郡所有初中都有學生被TJ高中錄取。

早先TJ錄取改革備受爭議，被批只為提升族裔多元而降低錄取門檻；根據費郡公校 最新公布的TJ高中2025屆新生錄取數據，白人占比從去年的17.7%升至22.36%，非裔從1.23%增至7.09%，西語裔從3.29%升至11.27%，相應的亞裔占比從去年的逾70%降至54.36%，不過仍屬多數。

費郡公校表示，今年校方深入社區加強動員學生申請，TJ收到的入學申請比去年增長17%，申請學生的平均GPA略高於過去五年的平均值，不過錄取學生的平均成績與往年類似，在3.95左右；公校表示錄取學生的表現都很出色，已為進入TJ高中學習做好準備。

費郡公校去年推動TJ高中錄取改革，旨在增加該校的非裔和西語裔學生人數，但引發亞裔社區反彈並發起提訴，今年3月幾名亞裔家長提告費郡公校及其學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)，指對方未保持「族裔中立」，歧視亞裔，案件仍在進行；費郡公校23日發聲明表示，新錄取標準持續以成績為基礎，不論族裔(race blind)，申請學生都有編號，招生官員在評估時不知道申請人的族裔或性別。