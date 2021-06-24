美亞太助卿人事通過參院外委會 將推進美台關係

美國參議院外委會今天通過國務院亞太助卿提名人康達人事案。(路透)

美國 參議院外委會今天通過國務院亞太助卿提名 人康達人事案。康達擁有豐富亞洲事務經歷，若提名獲准，他計畫進一步發展美台關係、協助台灣自我防衛，並協助美國戰勝中國。

參議院外委會今天審議多項人事案，其中包含3月26日獲總統拜登（Joe Biden）提名出任國務院亞太助卿的康達（Daniel Kritenbrink）。外委會以口頭表決方式，無異議通過康達人事案；提名案接下來將送交參議院全院，若獲過半參議員支持，即算過關。

康達1994年踏入美國外交工作，過去近3年半時間擔任美國駐越南大使，之前則多次派駐中國與日本，曾任美國駐中國大使館公使，相當熟稔亞洲事務。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，康達曾出任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，並短暫代理副亞太助卿職務；2015年從北京返美後，則出任白宮國安會亞太事務資深主任。

面對台灣，康達15日出席參議院外委會召開的提名聽證會時表示，美台關係至關重要，若提名獲准，他將進一步發展與台灣在各領域的關係，也會致力履行「台灣關係法 」內義務，協助台灣自我防衛。

康達指出，台灣是美國前10大貿易夥伴，雙方也有重要文化與其他領域連結；在國際衛生領域，台灣也扮演關鍵重要角色，美方應支持擴大台灣國際空間。

針對中國挑戰，康達以美國「最大地緣政治考驗」來形容北京。他強調，除了會致力協助美國在美中戰略競爭中取勝，他未來也會就新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏等情事，向中國當局究責。

美國國務院設有多個助卿職位，隸屬於掌管不同事務的6位次卿底下，而分屬在主管「政治事務」次卿之下的亞太助卿，與台灣最息息相關。

亞太助卿負責東亞與太平洋事務，轄區除了包含美國盟友台灣、日本、南韓外，近年被視為美國「最大戰略競爭對手」的中國，也在亞太助卿管轄範圍內，讓康達提名案特別受到外界關注。