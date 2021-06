爆料新書：川普去年染疫病情急轉直下 白宮措手不及

華盛頓郵報記者新書爆料,前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下,白宮幕僚措手不及。圖為川普去年10月2日短暫離院,坐進休旅車向守在醫院外的支持者揮手致意。(美聯社)

華盛頓郵報記者阿布塔列柏(Yasmeen Abutaleb)、帕列塔(Damian Paletta)合寫,29日將出版的爆料新書「噩夢般場景:川普 政府回應改變歷史的疫情內幕」(Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History)指出,前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下,白宮 幕僚措手不及,甚至沒時間向副總統潘斯團隊簡報倘若總統無法視事時潘斯將要宣誓繼任。

書中寫道,衛生部長阿查爾(Alex Azar)2020年10月1日接到白宮緊急電話,要求協助取得仍未完成臨床實驗的單株抗體(monoclonal antibody)藥物,供一名感染新冠病毒的白宮人員使用。阿查爾答應幫忙,但不知道藥品將給誰使用,後來才知道需要使用藥品的是與川普交情深厚的白宮顧問霍普‧希克斯(Hope Hicks)。

就在阿查爾接到白宮求助電話後不久,美國 食品及藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)也接到白宮高層官員為另一起病例緊急求助,狀況則比阿查爾接到的案例更加緊急。白宮高層官員要求韓恩立即授權單株抗體藥品做為恩慈療法(compassionate use)使用。

對於尚未經過食藥局核准,仍在實驗階段的新藥,如果病患面臨生命危險,醫師得以申請恩慈療法申請,以特殊手段嘗試挽救患者性命。不過,與其他案例相比,絕大多數病患的醫師都沒辦法直接打電話給食藥局局長。

「噩夢般場景」書中寫道,白宮希望韓恩在數小時之內便敲定單株抗體藥品緊急使用,當時韓恩並不知道用藥對象是誰。韓恩徵詢專家意見之後回覆白宮,無法草率行事,必須詳細審查申請案件內容,確保安全無虞。當韓恩稍後得知需要這款實驗藥品的正是川普之後,詫異不已。

食藥局在24小時內做出決定,讓川普使用雷傑納榮製藥(Regeneron)研發中的抗體實驗藥物Regen-Cov。

書中寫道,從白宮官員拼命爭取實驗藥品為川普保命,直到川普結束短暫住院後返回白宮的五天之間,堪稱美國雜亂無章抗疫行動的轉捩點。川普感染新冠病毒,而且病情迅速惡化瀕臨生命危險,都是白宮官員毫無準備的,根本來不及為潘斯團隊簡報萬一總統無法視事,副總統必須緊急宣誓繼任。

感染新冠病毒之前的幾個月裡,川普多次違反防疫規定,舉辦多場大型選舉造勢,在白宮舉辦活動但賓主雙方卻都不戴口罩。當時美國染疫死亡人數已超過20萬。

就在川普於推特發文宣布與第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)雙雙染疫之後,接下來48小時川普狀況便陷入危急。書中寫道,川普高燒不退,血氧指數降到94%,一度還只剩下80%左右,白宮醫師康利(Sean Conley)在病榻旁隨時待命,也為川普提供氧氣。

書中寫道,醫療團隊為川普兩度注射食藥局授權恩慈療法的8公克劑量單株抗體藥物,也讓川普使用抗病毒藥品瑞德西韋(Remdesivir)。當時瑞德西韋已獲核准使用,但由於嚴重缺貨,一般病患很難取得。由於醫療團隊擔心74歲的川普可能需要使用呼吸器維生,評估繼續留在白宮風險太高,決定讓川普住院接受治療。

書中指出,川普醫療團隊成員原本以為,染疫陷入重病後的川普,可能會一改先前對疫情嗤之以鼻的輕蔑,嚴肅面對新冠病毒,結果川普痊癒後卻以勝利姿態現身,展現比以往更大膽的態度,公開呼籲民眾不要害怕病毒,更不要讓病毒主宰日常生活。多位川普顧問透露,美國挽救疫情的最後一次機會因此錯過,再也沒有回頭路。