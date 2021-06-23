我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

中研究員要求美刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

編譯洪毅／綜合23日電
防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲23日在巴塞隆納獄中逝世，享壽75歲。（路透）
防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲23日在巴塞隆納獄中逝世，享壽75歲。（路透）

知名防毒軟體「McAfee」創辦人約翰‧邁克菲(John McAfee)23日被發現在西班牙巴塞隆納的監獄中自殺身亡，享年75歲，結束其特立獨行卻也麻煩纏身的人生。

此事件剛好發生在西班牙國家法院(Audiencia Nacional)同意將邁克菲引渡回美國的幾個小時之後，匿名加泰隆尼亞官員向美聯社證實，死者就是邁克菲。

根據加泰隆尼亞(Catalonia)官方的說法，一名「75歲、正在等待引渡的美國公民」經搶救後仍回天乏術，「各方面都表明這是死於自殺」，檢方已介入調查此案；加泰官員並未透露更具體的死因。

邁克菲於去年10月在巴塞隆納被捕，係依美國田納西州檢察官於同月指控，稱邁克菲於2014年至2018年間，沒有申報他透過諮詢、演說、出售傳記版權時，因提倡加密貨幣而得到的收入，構成逃漏稅行為，欠稅金額高達421萬4105元，最重恐面臨30年牢獄之災。

邁克菲本月曾在法庭上稱此案係出於「政治動機」，如果他回到美國，將「一輩子都在監獄裡」；不過國家法院23日裁定，可就田納西州檢察官指控的部分罪名，將邁克菲引渡回美國；國家法院的裁定仍可上訴，且引渡仍需西班牙內閣同意。

邁克菲的律師杉南(Nishay Sanan)表示，邁克菲熱愛美國，但政府讓他無法生存，世人現在將永遠記得他是名「戰士」，政府想抹煞他的存在的努力「失敗了」。

➤➤➤防毒軟體McAfee創辦人被控逃稅 已在西班牙被捕等引渡

邁克菲1945年生於英國格洛斯特郡(Gloucestershire)，於1987年創辦防毒軟體McAfee，1990年代初期將其持股出售後，開始過起他特立獨行，甚至可說是古怪而麻煩纏身的人生。

邁克菲在2012年因涉入一起凶殺案而遭到貝里斯政府通緝；邁克菲稱自己遭到貝里斯政府迫害，讓時任總理巴洛(Dean Barrow)說他「極度偏執」、甚至是「瘋癲」。到2019年7月，邁克菲再因持有大口徑、軍用等級的軍火而一度在多明尼加被關押。

邁克菲也是加密貨幣的提倡者，政府徵稅的反對者，曾在2016年、2020年參與自由意志黨(Libertarian Party)黨內初選，試圖爭奪美國總統大位。

邁克菲去年11月曾接受英國獨立報(The Independent)專訪，是他已知最後一次接受媒體訪問，當時邁克菲說，在西班牙監獄的經歷是場「迷人的冒險」，他「計畫永遠不回美國」。

美國 貨幣 詐欺

上一則

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

延伸閱讀

西班牙特赦加獨領袖 輿論譁然萬人抗議

西班牙特赦加獨領袖 輿論譁然萬人抗議
西班牙特赦9加泰獨派領袖…朝野反對 民眾示威

西班牙特赦9加泰獨派領袖…朝野反對 民眾示威
遭軟禁杜拜公主出國了？與友人在西班牙機場合影

遭軟禁杜拜公主出國了？與友人在西班牙機場合影
H-E-B超市購物 可用虛擬貨幣

H-E-B超市購物 可用虛擬貨幣

熱門新聞

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

2021-06-16 19:57
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01
華爾街日報報導，新冠疫情在今年春季反而成為連鎖藥局的搖錢樹。路透

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

2021-06-19 15:45
中產階級家庭喜歡的遊樂勝地迪士尼樂園，在疫情後重開，但各項遊樂設施與園內吃住消費，價格漲幅驚人。圖為5月在佛州的迪士尼世界。(美聯社)

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

2021-06-20 21:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？