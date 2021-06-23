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美國血清研究：去年7月前確診黑數就有1680萬例

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美國血清研究：去年7月前確診黑數就有1680萬例

中央社華盛頓23日專電

美國一份官方最新血清抗體研究發現，美國實際染疫人數恐遠高於官方統計。研究預估，美國每5.8人染疫僅有1人被揪出，光去年7月中前「確診黑數」就達1680萬例。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種比例攀升，美國單日新增確診數從今年1月破30萬例的高點一路往下，近日多次跌破8000例，讓不少美國人脫下口罩，擁抱逐漸回歸正常的生活。

美國疫情雖趨緩，但過去18個月所累積超過3356萬例的確診數，仍居全球之冠。美國國立衛生研究院（NIH）多名研究人員22日刊登於醫學期刊「科學轉譯醫學」（Science Translational Medicine）的研究更發現，美國實際染疫人數遠不止如此。

研究團隊採用配額抽樣法，從超過24萬名志願者中挑出8058人，並於去年5月10日至7月31日間提供血液樣本，進行血清抗體檢測，其中有304人結果呈陽性。

研究人員估計，在他們研究進行期間，約有4.6%的美國成人曾染疫但未被揪出。他們認為，每有1例官方統計個案，就有4.8例確診黑數，代表光在去年7月中前，美國官方確診人數就少算約1680萬人。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至去年7月15日，美國累計確診約370萬例。

研究人員進一步發現，經過加權調整後，估計介於18歲至44歲的民眾抗體陽性率最高（5.9%）。從性別來看，女性的抗體陽性率（5.5%）高於男性（3.5%）。若依種族區分，非裔美國人抗體陽性率最高（14.2%），其次為美洲／阿拉斯加原住民（6.8%）、拉丁美洲裔（6.1%）、白種人（2.5%），最低的為亞裔（2%）。

參與研究的美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）傳染病實驗室臨床研究部主任梅莫里（Matthew J. Memoli）表示，這次疫情有個特點，就是部分民眾染疫後卻僅有些微症狀，或根本沒症狀。

梅莫里說，統計有症狀感染者人數，雖在因應疫情衝擊和制定作為上有其必要性，「但若要完全理解COVID-19盛行率，則要靠統計那些沒被檢驗出來的病例。」

美國國衛院也指出，無症狀感染者鮮少被實際確診，卻是病毒傳播隱形來源。在不會造成明顯病症下，未被診斷出的感染會危及大眾，是疫情因應上需要投入公衛資源與策略來處理的關鍵因素。

美國 疫情 檢測

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