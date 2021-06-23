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少女Snapchat罵髒話被罰 最高法院：學區侵犯言論自由

記者顏伶如／綜合報導
布蘭迪‧李維(Brandi Levy)坐在Mahanoy Area High School外看著手機。美聯社
布蘭迪‧李維(Brandi Levy)坐在Mahanoy Area High School外看著手機。美聯社

2017年間，當時14歲的高中生布蘭迪‧李維(Brandi Levy)對於無法晉升啦啦隊代表隊感到氣憤，某個周六與同學在賓州馬哈諾市(Mahonoy City)便利商店裡透過社群媒體Snapchat發文，用F開頭髒話罵學校、啦啦隊以及「所有事情」，還附上一張兩人同時比中指的照片。啦啦隊教練與學校得知後以觸犯規定為由，對李維做出停止參加啦啦隊一年的處罰。最高法院23日裁定，賓州學區侵犯李維受到憲法第一修正案保證的言論自由，因為李維發文地點是在校園之外。

最高法院23日以8票對1票做出裁定，裁決書由自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)撰寫。保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)持不同意見。

如今已18歲，就讀布魯姆斯堡大學(Bloomsburg University)的李維23日發表聲明，對於最高法院的裁定表示欣慰。她在聲明中說：「學校做得太過份了，我很高興最高法院表示同意。」

布萊爾在裁決書中寫道，或許李維的網路發言可能被認為不值得納入第一修正案保護的討論範疇，「然而，有時候為了保存必需，必須也保護那些多餘的。」

賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方...
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)分析，這起案件關係著全美5000萬名公立學校學生的言論自由權，以及今後學校將如何處理發生於校園之外的網路言論，如何因應日漸嚴重的網路霸凌與威脅。

李維的Snapchat發文大約有250人可以看到，雖然發文有限時讀取功能，但一名女學生截圖之後傳給了擔任啦啦隊教練的母親。學校後來下令李維停止參加啦啦隊一年做為處分，懲處理由是為避免混亂，也為了維持團隊精神。

遭到懲處後的李維將學區告上法院，官司一路打到聯邦第三巡迴上訴法院獲得勝利。上訴法院審議庭裁定，根據先前判例，美國憲法第一修正案禁止公立學校懲罰學生在校園之外發表的言論。

越戰時期，愛阿華州狄蒙(Des Moines)一所高中對帶著反戰臂章的學生做出停學處分。1969年判決中，最高法院站在學生的一方，理由是學生並不會因為進入校園而喪失憲法保障的言論自由。

自從1969年的「亭克爾控告狄蒙獨立社區校區案」(Tinker v. Des Moines Independent Community School District)之後，有關學生言論自由權訴訟的最高法院判例並不多。一名阿拉斯加州高中校長由於對展示寫著「為耶穌抽大麻」(Bong Hits 4 Jesus)海報的一群學生做出懲處而挨告，最高法院在2007年的判決中裁定校長並未侵犯憲法規定。

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