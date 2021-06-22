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世界OnAir／台灣女生孤身闖戰地 撥開以巴煙硝迷霧

「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

世界OnAir／台灣女生孤身闖戰地 撥開以巴煙硝迷霧

世界新聞網
以巴停火協議未滿一個月，便再度爆發衝突。Getty Images
以巴停火協議未滿一個月，便再度爆發衝突。Getty Images

走過半個多世紀烽火的加薩走廊，在以色列巴勒斯坦雙方協議停火不到一個月、日前再度爆發衝突。以巴之間的恩怨情仇，或許幾天幾夜也說不完，長期關注巴勒斯坦問題、目前在加拿大約克大學攻讀博士的王冠云(Cynthia Wang)說，西方主流媒體「習慣以事件時間軸的當下去分析，這對巴勒斯坦十分不公平」。

王冠云表示，在以巴問題上，外界不能純粹以戰爭的視角來看，「當地人的生活不是每時每刻都處於戰火交鋒狀態，有時候也和一般人一樣正常上班、上學」；然而在西方媒體的筆下，巴勒斯坦人幾乎被形塑為恐佈分子，以色列人則是正當的自衛還擊。

王冠云帶大家回溯1948年以色列建國的年代，當時有數十萬巴勒斯坦人被迫流離失所，有的逃往約旦等鄰國、有的逃到附近村落(例如謝赫賈拉)；依聯合國的決議，巴勒斯坦人可在三年後擁有土地權，只是這份「承諾」始終沒有兌現。

5月2日以色列法院的一紙裁定，成為近日以巴烽火的引信，法院宣告以色列人可以接管、入住東耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）社區，為此強制驅離6個當地巴勒斯坦家庭，無視他們在當地已居住數代之久。此外，法院還要求另外7個巴勒斯坦家庭於今年8月前撤離。

王冠云說，謝赫賈拉只是其中一個例子，以色列對東耶路撒冷的伸張主權，侵犯觸動的是巴勒斯坦建國計畫的敏感神經，以色列從4月開始便武力驅離謝赫賈拉社區的巴勒斯坦人，更激起他們的危機意識。許多西方媒體對雙方5月衝突的報導，多從哈瑪斯對以色列投擲火箭彈開始，讓外界誤以為是巴勒斯坦挑起戰端，後來被轟炸也是自找的。

王冠云進一步分析，主流媒體觀點的傾斜可從三個面向來解讀：一是二戰時猶太人遭遇大屠殺悲劇，讓許多人在批評以色列時更加小心翼翼；二是911發生後，反恐氣氛瀰漫，美國與以色列在軍事、經濟的同盟關係；三是猶太人強大的錫安主義者團體以金援來影響美國政治人物，只要批評以色列政府，就會被貼上反猶標籤。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到大學在台灣雙修阿拉伯語文學系、新聞學系、又到倫敦念傳播學碩士的王冠云，談談她在取得碩士學位後獨自走訪的巴勒斯坦和以色列的經歷，以及她所認識的巴勒斯坦人和這片多災多難的土地。和其他國家的弱勢群體一樣，巴勒斯坦人的遭遇，近年在透過社群的發酵，獲得了更多的關注，但王冠云認為，這其實是一條漫長的路，還需要一代一代人共同持續的努力。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

加薩走廊並非日日烽火，圖為一位農民正採收玉米。Getty Images
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