我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

華爾街日報：中國計畫延長邊界防疫限制至少一年

高爾夫球場合約遭取消 川普集團將紐約市府告上法院

記者顏伶如／綜合報導
紐約市將川普集團在布朗士的高爾夫球場經營合約取消，川普集團遞狀控告。(美聯社)
紐約市將川普集團在布朗士的高爾夫球場經營合約取消，川普集團遞狀控告。(美聯社)

川普集團(Trump Organization)21日向紐約州最高法院(New York State Supreme Court)遞狀控告紐約市政府，指控紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在1月6日國會暴動發生後，取消了川普集團原本在布朗士(Bronx)的高爾夫球場經營合約。訴狀中指出，根據當初簽訂的執照合約，倘若紐約市終止合約，市府公園局必須賠償川普集團總計約3000萬元的各種損失。

國家廣播公司(NBC)報導，川普集團向法院指出，國會暴動發生後，紐約市政府基於政治因素以及「對川普總統的敵意」，取消了渡輪角(Ferry Point)川普高爾夫球場的經營合約。

訴狀中寫道：「白思豪市長存有既定成見，基於政治傾向想終止與川普相關的契約，紐約市政府則利用2021年1月6日發生的事件做為藉口。」

川普集團在訴狀中指出，國會暴動發生後，白思豪以「煽動力十足」的言詞譴責川普，還把川普集團形容成「由犯罪份子管理的組織」。

挺川群眾1月6日攻占國會大廈後的幾天，民主黨籍的白思豪宣布紐約市將終止與川普集團的所有合作契約。白思豪說，任何企業只要從事犯罪行為，市府都有權終止合作計畫。白思豪當時接受MSNBC新聞頻道專訪時說：「煽動對美國政府的叛亂，明顯構成犯罪行為。」

川普集團指出，紐約市公園局局長西弗爾(Mitchell Silver)說，川普集團的企業形象已被川普破壞，對於先前承諾要經營專業、具有比賽水準等級的高爾夫球場，川普集團也再無法做到。

訴狀中指出，根據當初簽訂的執照合約，倘若紐約市終止合約，市府公園局必須賠償川普集團成本虧損、衍生花費等總計約3000萬元損失。

紐約市 川普 白思豪

上一則

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

下一則

美關注香港選擇性針對媒體 中駐港公署：干涉內政

延伸閱讀

白思豪：紐約史泰登渡輪8月中恢復全面服務

白思豪：紐約史泰登渡輪8月中恢復全面服務
白宮外強制驅散BLM示威 法官駁回控告川普多數指控

白宮外強制驅散BLM示威 法官駁回控告川普多數指控
新冠噩夢 川普應對一團糟：想把海外染疫公民送關灣

新冠噩夢 川普應對一團糟：想把海外染疫公民送關灣
紐約市打疫苗逾900萬劑 推創業協助拚經濟

紐約市打疫苗逾900萬劑 推創業協助拚經濟

熱門新聞

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

2021-06-16 19:57
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

2021-06-15 11:04
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01
華爾街日報報導，新冠疫情在今年春季反而成為連鎖藥局的搖錢樹。路透

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

2021-06-19 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國

中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國
楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣