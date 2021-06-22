衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部一份調查報告指出，住在養老院的亞裔紅藍卡持有人，疫情期間遭受衝擊為最明顯。圖為去年4月紐約一名養老院住戶被送進救護車。(美聯社)

聯邦衛生部督察長(inspector general)22日公布調查報告指出，住在養老院 的「紅藍卡 」聯邦醫療保險(Medicare)持有人，美國 爆發新冠疫情的去年當中，死亡率增加32%。整體而言，若以族裔區分，住在養老院的亞裔紅藍卡持有人，疫情期間遭受衝擊為最明顯，在2020年當中死亡率為27%，相較之下2019年卻只有17%，遠遠超過非洲裔或拉丁裔等其他少數族裔。

美聯社報導，老年人原本就是感染新冠病毒的高風險族群，衛生部監督單位公布的這份最新報告，是美國美國出現疫情以來，有關老年人遭受病毒感染的最詳盡研究。

衛生部督察長報告中指出，2020年當中，住在養老院的紅藍卡持有人裡，每十人當中就有四人曾經感染或可能感染新冠病毒，這個族群在2020年裡死亡人數，比美國尚未爆發新冠疫情的2019年間，多出16萬9291例。

哈佛大學公共衛生專家葛拉柏斯基(David Grabowski)對美聯社表示：「先前我們就已經料想到，狀況可能不妙，但我覺得就連在這個領域裡服務的我們，都不知道狀況竟然如此嚴重。」

葛拉柏斯基說：「這些並不是原本就會死亡的案例，這些屬於數量龐大的超額死亡(excess deaths)。」

衛生部督察長報告指出，紅藍卡持有人在2020年當中的死亡案例，每個月都比2019年同期增加，光是在2020年4月當中，就有8萬1484名住在養老院的紅藍卡持有人死亡。到了2020年12月，雖然美國祭出加強病毒篩檢、隔離等防疫措施，但由於疫苗仍未普及，12月裡又有7萬4299名住在養老院的紅藍卡持有人死亡。

統計顯示，住在養老院的低收入紅藍卡持有人，去年感染新冠病毒的機率達56%，染疫死亡率則有26%。

報告指出，住在養老院的亞裔紅藍卡持有人2020年死亡率為27%，相較之下在2019年卻只有17%。相較之下，住在養老院的白人紅藍卡持有人，2020年死亡率為24%，2019年則為18%。

美聯社報導，少數族裔紅藍卡持有人死亡率在2020年當中升高，或許不是因為種族或族裔的直接因素，而是少數族裔老年人多半集中住在社區裡某些養老院，而特定社區在2020年間又爆發嚴重疫情有關。