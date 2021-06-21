台駐港官員被迫撤離 美國務院表態「與台灣站在一起」

因港府不續發工作簽證，駐港辦事處代理處長林振宙（左三）等七名駐港人員，20日下午離港返台。（圖：陸委會提供）

香港 政府要求台灣 駐香港辦事處人員簽署一中承諾書，導致派駐人員無法續留及赴任。美國 國務院今天強調，北京持續恫嚇台灣人民，美方會與台灣站在一起，致力深化美台關係。

根據台灣大陸委員會，自2018年7月起，港府屢次要求台灣駐香港辦事處人員簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件，導致多名派駐人員無法續留及赴任。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上表示，北京持續恫嚇台灣人民，即使面對此般恫嚇，美方會繼續與台灣人民站在一起，支持台灣。就如同美國在北京扼殺香港言論自由與異議之際，會與香港人民站在一起。

普萊斯指出，美國對台灣支持「堅若磐石」，在拜登（Joe Biden）政府執政這段期間可以看到，美方致力深化與台灣關係。

普萊斯說，台灣是民主領頭羊，也是美國重要經濟、安全夥伴。美國已經展現想與台灣建立的夥伴關係，國務院近期公布的新版交往準則，也讓行政部門清楚知道在關乎台灣議題上，如何施行美國的「一中政策」。

針對香港蘋果日報公司資金遭當局凍結，恐被迫停刊一事，普萊斯今天表示，美方高度關切香港當局利用國安法選擇性執法，任意鎖定獨立媒體機構作為攻擊目標，「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」的起訴罪名也完全是出於政治動機。

普萊斯指出，美方對於港府利用國安法壓迫獨立媒體、讓異議人士噤聲、扼殺言論自由等作法感到關切。這些行徑有損北京在「中英聯合聲明」下應維護香港高度自治並保護人民權利自由的義務，此聲明是具法律約束力的國際協議。