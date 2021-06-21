美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

英國金融時報（FT）根據可得的新冠病毒基因定序數據估算，截至16日止，在美國 的每日新增新冠肺炎病例中，變種病毒株「Delta」所造成的病例數，可能占了31%，比率在11天來激增兩倍多。專家警告，這株最早在印度發現的Delta變種株傳染力更強，可能會在秋季引發新一輪疫情。

美國疾病防治中心（CDC ）的數據顯示，截至6月5日，Delta相關病例占全美病例的比重約10%，而截至5月22日（兩周前）只有2.7%。CDC尚未公布美國6月5日後的Delta病例占比數據。

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CDC主任Rochelle Walensky上周警告，Delta病毒可能很快就會成為美國主要流行的新冠病毒株。Delta病毒的傳播力比美國當前流行的主要病毒株Alpha高出60%，似乎也更有可能躲過部分新冠疫苗 的保護作用。

美國食品藥物管理局（FDA）前局長Scott Gottlieb日前也示警，即使今年秋季有75%符合接種資格者打了新冠疫苗，Delta變種病毒株仍可能在秋季導致疫情復熾。根據CDC，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗，53%至少打過一劑疫苗。

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