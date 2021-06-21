連日高溫頻破紀錄 美西4州周末已有森林野火

美國西部上周經歷數十來溫度最高的熱浪侵襲，已有野火出現。圖為蒙大拿州16日的野火。(美聯社)

美國 西部上周經歷數十來溫度最高的熱浪侵襲，加州 死亡谷(Death Valley)溫度飆至華氏128度，科羅拉多州丹佛市(Denver)則罕見出現連續三天氣溫突破華氏100度。氣象專家先前警告，高溫 恐將導致野火發生，周末期間果然加州、科州、亞歷桑納州及俄勒岡州都有森林大火傳出。

美西六周地區共計約700萬民眾，21日都處於紅色警報(red flag warnings)發布範圍，高溫、低濕度，加上風速達每小時40哩的強風，各種環境條件之下極可能爆發山林大火。

加州蒙特利郡(Monterey County)的威洛野火(Willow Fire)導致居民18日緊急撤離，周末期間持續延燒的結果，滾滾煙霧流入灣區(Bay Area)一帶。

加州夏斯塔郡(Shasta County)小牛野火(Cow Fire)同樣讓地方政府緊急發布撤離命令，原本忙著參加威洛野火救火行動的一架空中灑水機，20日奉命轉而加入小牛野火搶救，支援消防人員的地面工作。

國家廣播公司(NBC)報導，加州及美國西北部太平洋沿海地區，下周將有異常高溫。由於降雨及山頂融雪雙雙匱乏，環境變得極度乾燥，屆時爆發森林野火的危機將再度升高。

報導指出，氣候變遷之下，如今出現熱浪的機率比100年前增加三倍，熱浪也導致美西現在出現的極度旱災，野火季節(wildfire seasons)則是年復一年提早開始，持續時間也越來越長。專家指出，如今美國西部所面臨的威脅，已經不再是野火季節而已，而是一整年都可能遭受野火侵襲。