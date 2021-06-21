就業機會多且疫情趨緩 勞工忙跳槽爭取更好待遇

美國就業市場欣欣向榮，許多勞工近幾個月來選擇自願離職，跳槽追求更好待遇。(美聯社)

在俄亥俄州芬德雷(Findlay)骨科診所擔任行銷主任的霍夫曼(Justin Hoffman)年薪為4萬2000元，今年稍早發現薪水竟比擁有相同職位者的年薪少了1萬3000元，向雇主反映後3月間僅獲得小額加薪，28歲的他毅然決定辭職，最後一天上班是6月4日。

紐約時報 報導，霍夫曼正是數百萬美國勞工 的縮影。就業市場欣欣向榮，許多勞工近幾個月來選擇自願離職，跳槽追求更好待遇，其中又以休閒業、餐旅業最明顯，這兩個領域在疫情 趨緩的此時，都非常缺人。

某些經濟學者認為，疫情期間許多勞工被迫留在工作崗位上，這波離職潮只是延後到來的現實，但美國經濟迅速復甦，則是讓勞工加快換工作的影響因素。疫情期間休工或縮編的全美各地在企業如今紛紛重啟，面對市場需求量增加，雇主爭先恐後招聘人手，填補職缺。

報導分析，由於工作機會大量湧現，各行各業忙著聘請新員工、留助現有員工，整體情勢變得對勞工有利，例如許多從事低薪工作的飯店業及餐飲業勞工，現在為了待遇更好的工作，選擇離職。

就業網站ZipRecruiter勞工經濟學家茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)說，原本缺乏職業發展的低薪勞工市場近來熱鬧滾滾，勞工就算找到的工作待遇只稍微高一些，跳槽也不會有任何損失。

紐約時報分析，這波勞工跳槽風潮的出現還與不同層面的考量有關，例如擔心染疫風險、想多花點時間陪家人、希望有時間休閒娛樂等，讓勞工在經歷疫情之後的現在重新思考如何分配時間。某些勞工過去一年來為了工作身心俱疲，決定辭職追求畢生夢想，例如踏上環遊世界之旅。還有些勞工直接轉行，換跑道重新出發，或者自行創業。

不少初創公司在疫情期間成立，這個現象在非洲裔社區特別顯著。某些民眾把聯邦政府發放的紓困支票或失業補助津貼當做創業基金，實現當老闆的夢想。專門研究勞工辭職原因的德州農工大學(Texas A&M University)管理學副教授克洛茲(Anthony Klotz)分析，疫情讓許多人感到壓力沉重，也造成許多不確定因素，如今許多勞工換工作的決定，其實反映出對於人生的選擇。