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最高法院：NCAA不得訂選手領取教育獎金補助上限

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最高法院：NCAA不得訂選手領取教育獎金補助上限

記者顏伶如／綜合報導
最高法院大法官21日以9票對0票表決一致裁定，「全美大學體育聯盟」(NCAA)不得對於第一級別運動選手領取教育獎金與津貼訂定上限。(Getty Images)
最高法院大法官21日以9票對0票表決一致裁定，「全美大學體育聯盟」(NCAA)不得對於第一級別運動選手領取教育獎金與津貼訂定上限。(Getty Images)

最高法院大法官21日以9票對0票表決一致裁定，「全美大學體育聯盟」(National Collegiate Athletic Association，NCAA)不得對於第一級別(Division I)運動選手領取教育獎金與津貼訂定上限。

美國廣播公司(ABC)報導分析，全美大學體育聯盟對於學生選手領取教育獎金訂定上限的規定，在這起訴訟當中遭遇數十年來最大挑戰，最高法院判決結果可能讓大學運動競賽的實質內容，從此出現巨大改變。

大法官在表決中一致贊同前任全美大學體育聯盟第一級別足球及籃球選手的論點，並維持下級法院先前判決。

最高法院判決書是由保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)撰寫。判決書中寫道，最高法院同意聯邦第九巡迴上訴法院裁定；允許大學院所對運動選手增加教育相關獎金的提供，不但有助於促進學術成就，還可以讓學生運動選手能夠憑著獲得獎助金多寡，衡量自己對學校帶來的貢獻。

判決涉及內容包括大學運動選手可以獲得的教育相關獎金與補助，例如電腦、支薪實習、家教、海外進修計畫、樂器等。全美大學運動聯盟原本規定，大學運動選手不得領取薪水，大學在除了學費及食宿免除之外，對於運動選手提供獎金與補助，總計不得超過上限5000元。

面對學生運動選手要求取消獎金及補助上限，全美大學體育聯盟的反對理由是，一旦廢除上限規定，將導致獎金與津貼大量增加。

戈薩奇在判決書中寫道，全美大學體育聯盟希望獲得豁免權，得以在反托拉斯法(antitrust laws)正常架構之外運作，但最高法院決定駁回要求。

代表學生運動選手與全美大學體育聯盟打官司的委任律師凱斯勒(Jeffrey Kessler)21日接受ESPN運動新聞訪問時說：「9票對0票的表決結果是重大勝利，在學生運動選手爭取公平補助的努力過程中，希望這起判例能成為重要的下一步。

向全美大學體育聯盟提告的運動選手包括前任西維吉尼亞大學(West Virginia University)足球隊選手艾司頓(Shawne Alston)。艾司頓向法院主張全美大學運動聯盟對學生選手領取教育獎金與津貼訂定上限，觸犯旨在鼓勵競爭的聯邦法托拉斯法律。

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