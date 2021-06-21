拜登召集財金官員在白宮開會 鮑爾和葉倫將出席

拜登（左）將聽取美國財金管員匯報，右為財政部長葉倫。(路透)

彭博資訊報導，為了解美國 金融情勢現況，美國總統拜登 將於21日在白宮 召開會議，聯準會（Fed）主席鮑爾、財長葉倫、及多位高階金融監理官員都會出席。

白宮官員表示，與會者包括美國證管會（SEC）主席詹斯勒、商品期貨交易委員會（CFTC）代理主席貝南、消費者金融保護局（CFPB）代理局長韋伊奧、聯邦存款保險公司（FDIC）董事長麥威廉、美國貨幣監理署（OCC）代理署長麥可‧徐（Michael Hsu，音譯）。

白宮發言人莎琪表示，拜登將透過這場會議，了解國內金融體系和相關機構的現況，包括與氣候變遷風險有關的優先監理事項、各機關推動金融包容性的舉措，以及藥如何負責任地擴大舉債。

此時正值拜登的基礎建設提案處於關鍵階段。上周Fed官員則預估，將在2023年底前升息兩次。

拜登主政下的華府金融監管機構，已特別注重對抗全球暖化，民主黨官員常在各種活動上談論此議題。

SEC正研擬新規，迫使企業揭露氣候變遷的相關資訊。CFTC也已設立一個新部門，評估衍生性金融商品在削減碳排放所扮演的角色。