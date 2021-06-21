我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院：NCAA不得訂選手領取教育獎金補助上限

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

拜登召集財金官員在白宮開會 鮑爾和葉倫將出席

編譯陳律安／綜合外電
拜登（左）將聽取美國財金管員匯報，右為財政部長葉倫。(路透)
拜登（左）將聽取美國財金管員匯報，右為財政部長葉倫。(路透)

彭博資訊報導，為了解美國金融情勢現況，美國總統拜登將於21日在白宮召開會議，聯準會（Fed）主席鮑爾、財長葉倫、及多位高階金融監理官員都會出席。

白宮官員表示，與會者包括美國證管會（SEC）主席詹斯勒、商品期貨交易委員會（CFTC）代理主席貝南、消費者金融保護局（CFPB）代理局長韋伊奧、聯邦存款保險公司（FDIC）董事長麥威廉、美國貨幣監理署（OCC）代理署長麥可‧徐（Michael Hsu，音譯）。

白宮發言人莎琪表示，拜登將透過這場會議，了解國內金融體系和相關機構的現況，包括與氣候變遷風險有關的優先監理事項、各機關推動金融包容性的舉措，以及藥如何負責任地擴大舉債。

此時正值拜登的基礎建設提案處於關鍵階段。上周Fed官員則預估，將在2023年底前升息兩次。

拜登主政下的華府金融監管機構，已特別注重對抗全球暖化，民主黨官員常在各種活動上談論此議題。

SEC正研擬新規，迫使企業揭露氣候變遷的相關資訊。CFTC也已設立一個新部門，評估衍生性金融商品在削減碳排放所扮演的角色。

拜登 美國 白宮

上一則

The North Face母公司新疆聲明撤又發 價值難兼顧

下一則

最高法院：NCAA不得訂選手領取教育獎金補助上限

延伸閱讀

美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢

美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢
伊朗新總統萊希：不見拜登 美國有義務解除制裁

伊朗新總統萊希：不見拜登 美國有義務解除制裁

拜登對外推銷民主 在國內卻挑戰重重

拜登對外推銷民主 在國內卻挑戰重重
國安顧問蘇利文：中國若拒絕新冠溯源 將遭國際孤立

國安顧問蘇利文：中國若拒絕新冠溯源 將遭國際孤立

熱門新聞

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

2021-06-16 19:57
全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。圖為去年7月，疫情高峰時期，在手捧病歿者骨灰的家屬，正步出紐約市聖派垂克大教堂。(美聯社)

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

2021-06-14 22:45
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

2021-06-15 11:04
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01
華爾街日報報導，新冠疫情在今年春季反而成為連鎖藥局的搖錢樹。路透

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

2021-06-19 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」