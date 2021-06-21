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極右派激進分子遭網路肉搜丟工作後 堅持繼續行動

記者顏伶如／綜合報導

住家地址、聯絡電話及就業單位等資料遭網路肉搜(doxing)且公諸於世，是近年來左派團體用來對付及懲罰極右派分子暴力行為的手段。不過，華盛頓郵報報導，就算因為身分曝光而丟掉工作，某些極右派激進成員照樣不改其志，華盛頓州鋼鐵廠工人道森(Edward Jeremy Dawson)便是實例。

自由撰稿人蘿拉‧傑狄德(Laura Jedeed)2020年11月14日在華府採訪「讓美國再度偉大百萬人遊行」(Million MAGA March)時，遭到一名戴著國旗面罩的男子斥責、踩腳及動手碰觸。她與另一名記者後來遭到群眾包圍怒罵，傑狄德的攝影機持續錄影，原本戴著國旗面罩的男子則因為面罩滑落而全臉入鏡。

傑狄德從群眾圍攻當中脫身後，把影片上傳到YouTube與推特，影片立即引發網路瘋傳。國旗面罩男子被網友查出為右翼團體成員華盛頓州男子道森，網友並透過公開資料查到道森的電話號碼及住家地址。反法西斯(Antifa)倡議者艾克斯歐(Christian Exoo)在推特分享傑狄德的影片時，則附上道森雇主的聯絡資料。

影片來源：華盛頓郵報

華盛頓郵報報導，兩天之後，道森被華盛頓州鋼鐵廠炒魷魚，他的妻子米雪兒(Michelle)原本在華州巴特爾格朗德(Battle Ground)沃爾瑪(Walmart)分店擔任網購出貨員，也跟著丟了工作。米雪兒說，明白自己是因為政治立場而被開除，不過事發之前因為背疼問題而大量缺席，無法到班。

道森受訪時說，手機號碼在網路曝光後，收到匿名人士打來的大量騷擾電話，內容包括要他們夫妻倆自殺算了。

報導指出，像道森一樣的極右派分子參加暴力活動而遭網路肉搜，下場包括失業、生活變得天翻地覆，不過道森對於自己鼓動群眾攻擊傑狄德的行為並沒有任何悔意，也說會持續信奉極右派思想。

來自俄勒岡州波特蘭的傑狄德說，從實際角度來看，道森失業之後可能變得更走極端路線，「但從另一個角度來看，總不能做出那樣的行為之後卻船過水無痕，彷彿什麼事都不曾發生」。

報導指出，極右派組織同樣也會以網路肉搜做為報復左派對手的手段。某些大規模槍擊屠殺案的受害者家屬，也被聲稱槍擊案為「假事件」的陰謀論者肉搜並展開網路騷擾。反法西斯倡議人士主張，面對極右派分子頻頻發動暴力，網路肉搜其實是一種「非暴力的回應」。

道森夫妻都是高中沒畢業就輟學，兩人同為右翼組織「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)成員。道森曾因持有毒品而在2007年在華盛頓州被捕，在州立監獄坐牢六年。道森說，自己並非白人至上主義者，不過白人國族主義者不應該被視為種族歧視。

道森說，由於全力支持前總統川普，所以前往華府參加「讓美國再度偉大百萬人遊行」集會。他說，在極右派組織行動裡共同奮鬥的朋友，高達六成都曾遭到網路肉搜，結果被迫搬家或換工作。他表示，自家外圍已裝設監視器，槍枝放在隨手可以拿到的地點，電話響了也不接聽，米雪兒如今參加集會時則穿防彈背心出門。

對於引起一切糾紛的根源，道森說，回想起與傑狄德互動時的所作所為，到現在都不後悔，只有一點有不同想法。他說：「如果能夠重來，我會再做一次，但這次我會把面罩戴好。」

華盛頓州 遊行 美國

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