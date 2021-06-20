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接種後檢驗出抗體不高？ 專家曝2個原因

疫情中斷15個月…郵輪首次試航 搭載已接種600人

編譯林梅婕╱綜合20日電
停靠在佛州邁阿密港的郵輪「海上自由號」，20日終於完成一切防疫要求，準備在中斷15個月後首航。(Getty Images)
停靠在佛州邁阿密港的郵輪「海上自由號」，20日終於完成一切防疫要求，準備在中斷15個月後首航。(Getty Images)

自新冠肺炎爆發以來，郵輪業者被迫中斷營運15個月；不過就在20日晚間7時，由皇家加勒比(Royal Caribbean)公司負責營運的「海洋自由號」(Freedom of the Seas)試航終於順利從佛羅里達州邁阿密港出發，一共搭載600名已完成新冠疫苗接種的志願員工和公衛官員，將在旅途中進行防疫安全措施的模擬測試。

該公司全球船舶業務資深副總裁達格倫(Patrik Dahlgren)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我們找來全球最好的公衛專家，確保我們執行所有的安全及防疫措施。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)列出的要求事項，郵輪業者在開放付費旅客登船前，必須開放模擬試航，或是確保船上所有員工及乘客的疫苗接種率各達到95%；皇家加勒比也指出，這次隨行的乘客也包括CDC的官員。

不過據該公司20日於官方網站上公布的消息，雖然強烈建議旅客接種疫苗，但如未接種仍可選擇「自費接受額外的新冠病毒檢測」。

今年4月佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)向CDC針對郵輪業者提出的條件式營運提出訴訟，最終獲得聯邦法官的支持，裁定CDC應讓郵輪業比照其他觀光產業的模式恢復營運；但達格倫強調，該公司對CDC的有條件營運仍在進行評估。

據佛州政府的規定，業者不得強制向消費者要求提供疫苗接種證明，皇家加勒比也按規定執行，但其他從西雅圖出發前往阿拉斯加的郵輪旅客仍需接種疫苗；包含其他預計今年暑假從佛州出發的郵輪航班也都陸續宣布，旅客必須提供疫苗接種證明，以符合CDC要求全船疫苗接種率95%以上的標準。

名人愛極號(Celebrity Edge)將成為首班開放付費旅客登船的郵輪，預計26日從羅德岱堡(Fort Lauderdale)出發，屆時船上旅客和船員也都必須達到疫苗接種率95%以上。

這次試航的「海洋自由號」行程為三天兩夜，途中將停靠巴哈馬群島的可可灣；一名參加試航的志願員工梅賽爾(Klaus Meisel)表示對這次試航感到相當樂觀，他說：「我很確定，一切都已準備就緒。」

停靠在佛州邁阿密港的郵輪「海上自由號」，20日終於完成一切防疫要求，準備在中斷1...
停靠在佛州邁阿密港的郵輪「海上自由號」，20日終於完成一切防疫要求，準備在中斷15個月後首航。(Getty Images)

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