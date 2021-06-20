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熱帶風暴克勞德特席捲東南部 12死

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熱帶風暴克勞德特席捲東南部 12死

中央社亞特蘭大20日綜合外電報導
熱帶風暴克勞德特席捲美國東南部，引發洪水及龍捲風，阿拉巴馬州已12死。(美聯社)
熱帶風暴克勞德特席捲美國東南部，引發洪水及龍捲風，阿拉巴馬州已12死。(美聯社)

熱帶風暴克勞德特（Claudette）席捲美國東南部，造成阿拉巴馬州12人死亡，並引發洪水及摧毀數十間房舍的龍捲風。

美聯社報導，19日晚間，阿拉巴馬州北部和喬治亞州大部分地區因降下大雨而傳出災情。稍早報導指出，克勞德特在密西西比州墨西哥灣沿岸的降雨達12英吋（約30公分）。

氣象預報員說，北卡羅來納州從小河灣（Little River Inlet）至外灘群島（Outer Banks Islands）的達克鎮（Duck），南卡羅來納州的南桑蒂河（South Santee River）至小河灣，都發布了熱帶風暴的警報。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）預報員說，熱帶風暴克勞德特預計21日從大西洋出海威力將減弱，不過最大風速仍接近每小時30英里（約每小時48公里）。

熱帶風暴來襲也造成當地發生釀死車禍，阿拉巴馬州巴特勒郡（Butler County）法醫加洛克（Wayne Garlock）表示，19日發生兩起導致10人死亡的車禍，其中包括9名兒童，很可能是車輛在溼滑路面打滑所致，當地警長龐德（Danny Bond）說，還有很多人受傷。

影片來源：YouTube ABC News

熱帶風暴 阿拉巴馬州 美國

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