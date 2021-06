蔡英文悼念拜登愛犬挨批 藍前立委：人民從不在她心中

美國總統拜登 愛犬「冠軍」(Champ)過世,中華民國蔡英文 總統下午在拜登的推文中留言哀悼,有網友批「台灣 人不如美國狗」、「500條人命不如一隻狗」。前立委孫大千諷刺,蔡英文為什麼總是心不在焉,畫錯重點?可能是因為人民從來沒有在蔡英文的心中。

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE