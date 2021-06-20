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拜登支持墮胎 恐遭家鄉教堂禁領聖體

中央社／威明頓19日電
拜登總統(右三)與妻子吉兒(左一)19日前往德拉瓦州威明頓的「布蘭迪懷恩上的聖若瑟」教堂。(路透)
拜登總統(右三)與妻子吉兒(左一)19日前往德拉瓦州威明頓的「布蘭迪懷恩上的聖若瑟」教堂。(路透)

美國總統拜登今天回到老家德拉瓦州並上教堂。前一天，美國的羅馬天主教主教團同意就「聖餐禮」意義起草聲明，導致支持墮胎權的總統拜登可能因此無法參與此一神聖儀式。

法新社報導，拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）回到德拉瓦州威明頓（Wilmington）的「布蘭迪懷恩上的聖若瑟」（St. Joseph on the Brandywine）教堂，在教堂內待了一段時間，並探視葬在這座教堂墓園的親人，包括拜登1972年車禍喪生的前妻娜伊莉雅（Neilia ）、兩人當時仍在強褓中的女兒娜歐蜜（Naomi），以及2015年癌逝的長子波伊（Beau）。

78歲的拜登是繼甘迺迪（John F.Kennedy）後，美國史上第二位天主教徒總統，他每周至少參加一次彌撒，但支持1973年美國最高法院肯定女性有權墮胎的裁定。

美國天主教主教團經過3天線上討論後，並未接納梵蒂岡的意見，以約3比1的比例表決結果，同意草擬一項關於「聖體聖事（eucharist）在教會生活中的意義」的正式聲明。

聖體聖事又稱「聖餐禮」（holy communion），是天主教教會最神聖的儀式之一，一直有部分保守派教會領袖呼籲拒讓支持墮胎權的政治人物領聖體。

拜登昨天似乎不認為自己可能會被拒絕領聖餐禮。他對記者說：「這是私事，我不認為這種事會發生。」

每個地方的主教都可自行決定教區內哪些人可以領聖餐禮。2019年，南卡羅來納州一處天主教堂的神父就以拜登支持墮胎為由，拒絕讓他領聖餐禮。

美國天主教新聞社（Catholic News Service）今年5月報導，梵蒂岡曾警告美國主教團，希望他們在「解決關於政治人物支持立法允許墮胎、安樂死或其他道德敗壞等事務的政策方面」能謹慎行事，因為這很可能變成「爭執的根源」。

拜登 美國 墮胎

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