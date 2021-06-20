佛州同志遊行 卡車衝撞人群釀1死1傷

一名皮卡車駕駛19日駕車衝入佛羅里達州南部一場同志遊行聚集的人群中，造成至少一名男子喪命。（推特@pinto_spears影片截圖）

媒體報導，一名皮卡車駕駛今天駕車衝入佛羅里達州南部一場同志遊行 聚集的人群中，造成至少一名男子喪命，目前還不清楚這起事故是否為蓄意攻擊行為。

法新社報導，這起事件發生在佛州 勞德岱堡（Fort Lauderdale）附近城鎮威爾頓莊園（Wilton Manors），當時這場LGBTQ社群 遊行才剛展開。肇事駕駛隨後遭到拘留。

邁阿密電視台WPLG Local 10 News報導，這輛卡車原本排在遊行花車隊伍中，駕駛突然踩油門衝向人群。

當時也在遊行現場的勞德岱堡市長特恩塔里斯（Dean Trantalis）向媒體表示，至少有二名男性遭到撞擊，其中一人喪命。

特恩塔里斯指出，這輛卡車原本鎖定衝撞民主黨聯邦眾議員舒茲（Debbie Wasserman Schultz）乘坐、準備加入遊行的敞篷車，以些微差距沒有成功。

特恩塔里斯向Local 10 News表示，這是對LGBT社群的恐怖攻擊。

他說：「這就是事件的經過，不可能是意外。這是刻意、預謀，且鎖定特定人士的攻擊行為，所幸他們沒有成功，但不幸的是，他們撞上了另外兩人。」