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佛州同志遊行 卡車衝撞人群釀1死1傷

中央社／華盛頓19日電
一名皮卡車駕駛19日駕車衝入佛羅里達州南部一場同志遊行聚集的人群中，造成至少一名男子喪命。（推特@pinto_spears影片截圖）
一名皮卡車駕駛19日駕車衝入佛羅里達州南部一場同志遊行聚集的人群中，造成至少一名男子喪命。（推特@pinto_spears影片截圖）

媒體報導，一名皮卡車駕駛今天駕車衝入佛羅里達州南部一場同志遊行聚集的人群中，造成至少一名男子喪命，目前還不清楚這起事故是否為蓄意攻擊行為。

法新社報導，這起事件發生在佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）附近城鎮威爾頓莊園（Wilton Manors），當時這場LGBTQ社群遊行才剛展開。肇事駕駛隨後遭到拘留。

邁阿密電視台WPLG Local 10 News報導，這輛卡車原本排在遊行花車隊伍中，駕駛突然踩油門衝向人群。

當時也在遊行現場的勞德岱堡市長特恩塔里斯（Dean Trantalis）向媒體表示，至少有二名男性遭到撞擊，其中一人喪命。

特恩塔里斯指出，這輛卡車原本鎖定衝撞民主黨聯邦眾議員舒茲（Debbie Wasserman Schultz）乘坐、準備加入遊行的敞篷車，以些微差距沒有成功。

特恩塔里斯向Local 10 News表示，這是對LGBT社群的恐怖攻擊。

他說：「這就是事件的經過，不可能是意外。這是刻意、預謀，且鎖定特定人士的攻擊行為，所幸他們沒有成功，但不幸的是，他們撞上了另外兩人。」

遊行 社群 佛州

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