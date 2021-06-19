我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約選市長／楊安澤賈西亞共同拜票 重創亞當斯和威利

Delta病毒株在洛杉磯縣蔓延 只打1針疫苗保護力不夠

熱帶風暴襲美南 重創佛州50房屋…移動屋公園遭夷平

記者胡玉立／綜合報導
熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水。圖為狂風在密西西比州摩根城的河邊掀起大浪。(美聯社)
熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水。圖為狂風在密西西比州摩根城的河邊掀起大浪。(美聯社)

阿拉巴馬州當局表示，19日凌晨4時被國家颶風中心命名的熱帶風暴克勞德特(Tropical Storm Claudette)引發疑似龍捲風，嚴重毀損佛羅里達州邊境彭薩科拉(Pensacola)以北的布魯頓(Brewton)小鎮附近至少50棟房屋，一個移動房屋公園幾遭「夷平」。

克勞德特風暴19日獲命名後，先在路易斯安納州龐恰特雷恩湖(Lake Pontchartrain)以北和密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水；之後又席捲佛州狹長地帶及內陸的阿拉巴馬州大片地區。國家氣象局還警告佛州北部和阿拉巴馬州南部可能出現龍捲風。密西西比州和喬治亞州部分內陸地區也下起大雨。

儘管風暴正在減弱，國家颶風中心仍向北卡羅來納州海岸部分地區發布熱帶風暴預警，這些地區可能會在20日晚上感受到影響；預計風暴將於21日進入大西洋，並於22日恢復熱帶風暴強度。

因風暴受創的阿拉巴馬州目前尚未有人嚴重受傷或死亡的直接報告，但在臉書社群媒體上分享的布魯地區照片顯示，有樹木直接倒塌在房屋上，還有一長串碎片殘留物，當地媒體宣稱是來自嚴重受創的移動房屋公園。

埃斯坎比亞郡(Escambia County)警長希思傑克遜表示，「幾乎每個人都受到影響，但在移動房屋公園的屋子非常接近，風災對它們造成的損失遠比分散座落的房屋要大得多。」

與此同時，佛羅里達州北部地區也感受到風暴侵襲，某些情況下風速達到每小時85哩，還吹翻了一輛18輪大卡車。

住在佛州佩斯(Pace)居民曾打911報告可能有旋風導致兩棟房屋屋頂被撕開，另外至少三棟房屋受損。佛州房屋受損所在地的聖羅莎郡(Santa Rosa County)發言人莎拉‧惠特菲德表示，「無人受傷。我們很慶幸它是在日出後，而不是在人們午夜睡覺時來襲。」

風暴導致數萬戶停電，彭薩科拉國際機場部分航班取消或延誤；紀錄各地停電情況的Poweroutage.us網站稱，在路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬和佛羅里達州共有約2萬2000戶停電。

熱帶風暴 阿拉巴馬州 佛州

上一則

「嘉年華郵輪」集團遭駭 員工顧客個資外洩

延伸閱讀

佛州男向市府買房 連公家的水塔也買了 嚇到秒歸還

佛州男向市府買房 連公家的水塔也買了 嚇到秒歸還
大雨狂炸、山洪暴發…熱帶風暴襲美南 六月節推遲慶祝

大雨狂炸、山洪暴發…熱帶風暴襲美南 六月節推遲慶祝
佛州首屆正體漢字識讀賽 成績揭曉

佛州首屆正體漢字識讀賽 成績揭曉
NBA／才對詹皇挑釁跳舞 他誇口：奪冠就熱舞慶功

NBA／才對詹皇挑釁跳舞 他誇口：奪冠就熱舞慶功

熱門新聞

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

2021-06-16 19:57
全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。圖為去年7月，疫情高峰時期，在手捧病歿者骨灰的家屬，正步出紐約市聖派垂克大教堂。(美聯社)

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

2021-06-14 22:45
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

2021-06-15 11:04
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01
AZ新冠疫苗。 美聯社

打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％

2021-06-14 20:33
聖母大學研究人員測試了230多種常用化妝品後發現，在美加地區銷售的化妝品一半以上含有毒工業化學物質。圖為消費者在洛杉磯地區一家百貨公司選購化妝品。(美聯社)

美加市面逾半數化妝品 成分含有毒化學物質

2021-06-16 08:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體
小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因