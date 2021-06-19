熱帶風暴襲美南 重創佛州50房屋…移動屋公園遭夷平

熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水。圖為狂風在密西西比州摩根城的河邊掀起大浪。(美聯社)

阿拉巴馬州 當局表示，19日凌晨4時被國家颶風中心命名的熱帶風暴 克勞德特(Tropical Storm Claudette)引發疑似龍捲風，嚴重毀損佛羅里達州邊境彭薩科拉(Pensacola)以北的布魯頓(Brewton)小鎮附近至少50棟房屋，一個移動房屋公園幾遭「夷平」。

克勞德特風暴19日獲命名後，先在路易斯安納州龐恰特雷恩湖(Lake Pontchartrain)以北和密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水；之後又席捲佛州 狹長地帶及內陸的阿拉巴馬州大片地區。國家氣象局還警告佛州北部和阿拉巴馬州南部可能出現龍捲風。密西西比州和喬治亞州部分內陸地區也下起大雨。

儘管風暴正在減弱，國家颶風中心仍向北卡羅來納州海岸部分地區發布熱帶風暴預警，這些地區可能會在20日晚上感受到影響；預計風暴將於21日進入大西洋，並於22日恢復熱帶風暴強度。

因風暴受創的阿拉巴馬州目前尚未有人嚴重受傷或死亡的直接報告，但在臉書社群媒體上分享的布魯地區照片顯示，有樹木直接倒塌在房屋上，還有一長串碎片殘留物，當地媒體宣稱是來自嚴重受創的移動房屋公園。

埃斯坎比亞郡(Escambia County)警長希思傑克遜表示，「幾乎每個人都受到影響，但在移動房屋公園的屋子非常接近，風災對它們造成的損失遠比分散座落的房屋要大得多。」

與此同時，佛羅里達州北部地區也感受到風暴侵襲，某些情況下風速達到每小時85哩，還吹翻了一輛18輪大卡車。

住在佛州佩斯(Pace)居民曾打911報告可能有旋風導致兩棟房屋屋頂被撕開，另外至少三棟房屋受損。佛州房屋受損所在地的聖羅莎郡(Santa Rosa County)發言人莎拉‧惠特菲德表示，「無人受傷。我們很慶幸它是在日出後，而不是在人們午夜睡覺時來襲。」

風暴導致數萬戶停電，彭薩科拉國際機場部分航班取消或延誤；紀錄各地停電情況的Poweroutage.us網站稱，在路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬和佛羅里達州共有約2萬2000戶停電。