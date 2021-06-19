都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

華爾街日報報導，新冠疫情在今年春季反而成為連鎖藥局的搖錢樹。路透

華爾街日報（WSJ）報導，去年春季爆發新冠肺炎疫情時，美國 連鎖藥妝業者紛紛提出警告，認為這場公衛危機將對他們的業績構成威脅，連鎖藥局 CVS Health和沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）等業者的營收果然都見下滑，因消費者居家防疫，暫停例行的醫療照護。這些公司還斥資數億美元，推出篩檢和疫苗 接種計畫。

但情勢峰迴路轉，新冠疫情在今年春季反而成為這些公司的搖錢樹。CVS表示，消費者到他們的門市接種疫苗後，會順便在裡面消費。部分民眾在哪家連鎖藥局接種疫苗，就會改從這家門市索取處方藥。CVS就預估，今年開放民眾接種疫苗的門市，不含處方藥的前店銷售（front store sale）估增加2%。

這些連鎖藥局提供許多產品，包括家用快篩試劑、家用抗體篩檢組，和為無症狀或已接觸病毒的人提供快篩試劑，許多美國公司會要求員工自費進行快篩。

美國雇主正為讓員工重返供工作崗位投入醫療相關成本，零售藥局則瞄準這個新商機，向企業收取數千美元費用，為他們的員工施打疫苗。

Walgreens營運長Alexander Gourlay 3月說：「去年疫情肆虐時，有一件事再明顯不過了，就是藥局為整個社區提供健康照護服務的重要性」。Walgreens當時上修年度展望，預估受惠於施打疫苗和篩檢費用，及疫苗報銷費用更高。

施打疫苗變得更加有利可圖。美國民眾可免費接種疫苗，相關費用由政府埋單。美國醫療照護和醫療救助服務中心（CMS）表示，支付給藥局和其他協助接種疫苗機構的費用，在春季飆升至每劑40美元，之前施打一劑僅28美元，兩劑45美元。對於須施打兩劑的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗，CVS和Walgreens已取得比先前幾乎高出一倍的數量。