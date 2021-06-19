美援台250萬劑莫德納 美官員：中阻台買疫苗應譴責

美國將捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗給台灣。（路透）

路透報導，美國 資深官員透露，美國將捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 給台灣 ，是先前承諾捐贈75萬劑的三倍以上，將由華航運送，專機於當地時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，20日晚間抵達台北。

美國在台協會（AIT）晚間透過臉書證實，表示期待即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員譚美、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。AIT表示：「此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。」

美方資深官員說，能夠迅速交付疫苗，是因為美台雙方專家都解決了行政規範方面的問題，「我們分配或交付這些疫苗，並未附帶政治和經濟條件，捐贈疫苗是為了救命」。

官員說，「我們的疫苗沒有附帶條件」，台灣「在全球市場購買疫苗時面臨不公平的挑戰」。

擴增的250萬劑援台疫苗，等於是原來數量的三倍以上，原本美國計畫經由COVAX轉來，但為爭取時效，將由美國起飛直接來台。截至目前為止，抵台的疫苗已有235萬6600劑，加上立即來台的250萬劑，超過過去幾個月來台總和的量，可舒緩疫苗的壓力。

台灣購買德國BNT疫苗今年稍早落空，台灣政府指控原因是北京當局施壓。中國否認，說台灣可以自由透過上海復星醫藥購買。上海復星取得BNT疫苗大中華地區獨家代理權。

拜登政府資深官員說：「中國為了政治目的阻止台灣購買疫苗，我們認為應該譴責。」

路透說，美國正透過所謂「疫苗外交」與北京當局競爭地緣政治影響力。美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯本月6日訪台時，曾經宣布將援台75萬劑新冠疫苗，但未揭示廠牌和交付日期。中曾多次提議捐贈新冠疫苗給台灣，但台北當局表示擔心中疫苗安全性。

美國國務院亞太副助卿費德瑋17日說，中國「非常積極地透過捐贈疫苗，誘使更多台灣邦交國轉向」。

台灣正努力讓已訂購的數以百萬計疫苗加速到貨。台灣2350萬人口中，僅約6%接種1劑以上疫苗。

路透說，美國捐贈疫苗的時機，正是華府與台北當局合作為晶片等戰略物資創造安全供應鏈時。台灣是重要的晶片製造地，晶片對美國車廠等產業至關重要。