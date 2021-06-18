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擔心損失收入 華爾街對六月節是否放假莫衷一是

編譯陳律安／綜合外電
拜登總統（中）簽署法案，讓六月節成為聯邦法定假日，但華爾街苦惱是否該放假。美聯社
拜登總統（中）簽署法案，讓六月節成為聯邦法定假日，但華爾街苦惱是否該放假。美聯社

華爾街銀行和證券交易所正在絞盡腦汁解決「六月節」這個新假日所帶來的問題，對於未來在這一天是否休市，仍莫衷一是。

拜登總統在17日簽署法案，把6月19日（紀念終結奴隸制度的六月節）定為聯邦法定假日，大多數聯邦員工18日都休假，但紐約證交所和那斯達克交易所仍照常開市，明年六月節是否休市，還要再討論。

紐約證交所、那斯達克交易所等各大交易所，在決定今年是否因六月節休市前，已先徵詢過銀行業者、證券商及主管機關的意見。

位於華府的聯準會（Fed）辦公室於18日關閉一天，但其金融服務仍照常運作。Fed稍早表示，將「決定如何調整我們的日程表，以便在未來幾年反映就這個新的聯邦法定假日」。美國證管會（SEC）也已表示，辦公室18日將會關閉。

證券業與金融市場協會（SIFMA）表示，不建議固定收益市場休市，因為聯準會的Fedwire結算系統仍維持運作。

SIFMA發言人卡瓦莉說，對於是否要將六月節定為市場假日，「我們會在年度的日程表檢討中考量，期間將徵詢利害關係人的意見」。全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所的發言人則說，會跟進SIFMA的做法。

喬治城大學麥唐納商學院副教授安卓爾說，有很多理由金融產業不願再多一個休市日，尤其是六月節正好位於陣亡將士紀念日和國慶日之間，「開市時交易量會增加很多，如果金融業在六月節放假，金融業將蒙受損失。在固定成本不變的情況下，各家業者（無論規模大小）都不願意損失一天的收入」。

證券 紐約 那斯達克

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