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Pornhub遭34女提告 指控從性虐內容和性販運獲利

中央社 洛杉磯18日綜合外電報導
34名女性向加州法院提告，指控全球最大成人影片網站之一Pornhub和母公司在知情下，從描繪性侵和性剝削的短片獲利，受害者包括未成年人。（示意圖／取自Pixabay圖庫）
34名女性向加州法院提告，指控全球最大成人影片網站之一Pornhub和母公司在知情下，從描繪性侵和性剝削的短片獲利，受害者包括未成年人。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

34名女性向加州法院提告，指控全球最大成人影片網站之一Pornhub和母公司MindGeek在知情下，從描繪性侵和性剝削的短片獲利，受害者包括未成年人。

法新社報導，原告委任律師指控Pornhub創造一個熱絡的兒童色情和「各種其他形式」非合意性內容市場，要求這家公司賠償損失。

律師指控充滿爭議性成人娛樂帝國MindGeek是「典型犯罪企業」，其商業模式奠基在剝削非合意性內容。

訴狀寫道，「本案是關於性侵，而非色情」，並形容Pornhub「很可能是北美洲和更廣泛地區最大型未受監管的兒童色情庫房」。

原告來自美國和其他國家，除一人外其餘全都不願曝光身分。其中14名女性表示，她們被拍攝時仍未成年，應被視為「兒童性販運受害者」。

委任律師鮑威（Michael Bowe）告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），法院可能判處MindGeek賠償他的客戶數億美元。

唯一願意曝光身分的提告女性佛萊提斯（Serena Fleites）說，她2014年得知，自己年僅13歲時在男友強迫下拍攝一支「裸體、有明顯性意涵影片」，在不知情下已被上傳到Pornhub。

這名青少女後來假冒自己母親身分要求Pornhub將影片下架，但影片過了數週才被移除，期間已有數名用戶將影片下載及再度上傳，而每部再度上傳影片也須重新提出下架要求。

Pornhub宣稱每日有1億3000萬造訪人次，這個網站否認性販運指控，也宣布過一系列對抗非法內容的措施。

受害女性還控告全球最大支付處理公司Visa，指控這家企業「在知情下」透過提供MindGeek商業服務，從性販運獲利。

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