華裔教授遭控隱瞞與中政府關係 陪審團僵持不下 流審

前田納西大學機械航空生物醫療工程系教授胡安明，被司法部指控隱瞞與中國政府的關係受審，法官16日裁定本案流審。圖為胡安明走進法院。(美聯社)

前田納西大學機械航空生物醫療工程系教授胡安明(Anming Hu)被司法部指控隱瞞與中國 政府的關係，在上周成為首位遭類似指控而受審的華裔科學家；而在16日，承審法官瓦蘭(Thomas Varlan)因為陪審團正反雙方僵持不下，宣布步本案「流審」(Mistrial)。

流審代表所有的起訴程序都要重新來過，目前尚不確定檢方是否將再度起訴胡安明。

檢方指控，胡安明在田納西大學從事研究，且其研究項目同時得到太空總署(NASA )資助期間，胡安明同時也是北京 工業大學雷射工程研究院人員，參與由中國政府資助的項目。

依法，NASA不得資助由中國政府控制的大學或企業，因此檢方認定，胡安明隱瞞田納西大學及NASA其在中國的研究項目，已構成三項電信欺詐和三項虛假陳述罪。

檢察官阿羅伍德(Casey Arrowood)在14日開庭時就對陪審團說，胡安明為了自己的職業生涯而刻意隱瞞與中國的關係，「事情就是這麼簡單」。

但胡安明的律師莫納科(Phil Lomonaco)說，此案證據不足，檢方的指控具誤導性及政治性；莫納科表示，胡安明係單純認為，「暑期兼職」的研究工作並沒有特意告知田納西大學的需要，田納西大學也從未特別過問此事。

莫納科還說，雖然胡安明並未特意告知，但其他文件顯示，胡安明提到他在北京工業大學的工作，再加上田納西大學人員曾向校內教職員表示，NASA的限制不適用於他們學校，而且是NASA主動找上胡安明的研究項目，他們認為胡安明「有資格」。

莫納科說，這一切都表明，胡安明沒有欺瞞NASA的意圖。

在陪審團正反雙方意見形成僵局後，法官裁定此案流審。