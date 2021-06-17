杜絕國安威脅 美FCC全數通過 禁售華為等5家中企產品

根據最新通過的提案，FCC提議禁售華為、海康威視及和其他三家中國科技公司企業的產品，包括監視器。（路透）

美國 聯邦通訊委員會（FCC）17日全數表決通過，將禁止華為 和中興等中國 企業生產的設備用於美國電信網路，因認為這些設備構成國安威脅。

根據這個初步表決通過的提案規則，FCC還可撤銷之前向中國企業發放的設備授權許可。華為發言人在電郵中表示，FCC做出的修訂具有誤導性，是不必要的懲罰。

FCC代理主席Jessica Rosenworcel認為，新措施將「把不值得信賴的設備排除在我們的通信訊網絡之外……我們之前通過設備授權程序，提供機會讓（華為和其他中國設備）在美國可以使用。因此，我們建議關閉這扇門」。

FCC委員Brendan Carr表示，自2018年以來，FCC已經核准華為提出的3000多項申請。FCC最新通過的這項提案，未來將禁用所有被視為對國家安全構成不可承受風險的通信設備。

FCC 3月根據2019年通過、旨在保護美國通訊網路的一項法律，認定五家中國企業對美國國安構成威脅，包括華為、中興、海能達、海康威視以及大華技術股份有限公司。

根據FCC最新通過的提案，FCC還提議禁售華為和其他四家中國科技公司企業的產品，例如在學校大量使用，但在新疆用於鎮壓的監視器。成為FCC開鍘目標的海康威視和大華技術，他們的監視器產品大量用在美國學校和地方政府設施中。這項命令還禁用中興和海能達的產品。

FCC並未說明何時須移除具國安威脅的這些設備，但會對「適當及合理的過渡期」徵詢意見。根據提案，「這包括為不合符合規定的設備訂立過渡期」。

海康威視在電郵中反駁，認定自家公司構成國安威脅是毫無根據，且強烈反對FCC的舉措。大華股份則說，從未對美國國家安全構成任何威脅，抨擊FCC的最新行動毫無根據。海能達表示，自家產品不會對任何國家構成國安威脅，認為FCC之舉與華府評估及減輕風險的標準做法不一致。