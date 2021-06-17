美砸32億元加速研發「抗新冠藥物」最快年底問世

美國政府近期傳又將砸32億美元，用於加速候選藥物的臨床試驗，以及開發新藥，若順利可望於今年底問世。（美聯社）

新冠肺炎肆虐全球一年多，雖然多款疫苗 已陸續問世，但目前仍未有專門的治療藥物，為防疫並做好長期抗戰的準備，繼投入大筆資金研發疫苗後，美國 政府又將砸32億美元，用於加速候選藥物的臨床試驗，以及開發新藥，若順利可望於今年底問世。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）17日在白宮的簡報會上宣布有關消息，指這次投資是美國政府疫情 大流行抗病毒計畫的一部分，用於研發可以應對象新型冠狀病毒等潛在有威脅病毒所引起的徵狀。

佛奇表示，這筆資金將加速挹注給一些有潛力的候選藥物，資助其臨床試驗，目標是開發出有效藥物，在感染的最初幾天就阻斷病毒的滋生與傳播。報導也提到，這項計畫不只針對這次的新冠病毒，也包括未來若再有其他引起大流行的病毒出現時，也能快速研發出治療藥物。

去年美國政府斥資18億美元投入的「神速行動」（Operation Warp Speed），雖然在短時間內就催生出高度有效的新冠疫苗，但當時該計畫將重點放在疫苗多過於治療藥物。到目前為止，有款藥物對新冠住院患者的療效還算顯著、也就是瑞德西韋（Remdesivir），不過隨著研究人員發現其在治療過程時的一些缺點，顯示瑞德西韋並不完全適用於治療新冠肺炎。

盼新藥降低感染後徵狀

美國希望新的抗病毒藥物可以減低在感染病毒後的徵狀，佛奇指新計畫有助加快現有應對疫情的工作，同時推動治療其他病毒的新方式。他提到，目前針對可能引起疫情大流行病毒的治療方式不多，強調接種疫苗仍然是抗疫主力。

新的抗病毒藥物目前已經處於開發階段，假如臨床實驗結果理想，藥物最快可以在2021年底面世。而華府的撥款將會用於加快臨床實驗速度，以及支援私營企業研究、開發及生產方面。